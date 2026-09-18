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مدیر ارشد اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با تابناک

ممکن است ترامپ به کوه کلنگ حمله کند/ چین و روسیه مانع احیای کمیته تحریم ایران شدند

پرونده هسته‌ای ایران فعلاً منجمد است ولی ممکن است ترامپ در مقطعی سایت کوه کلنگ را بمباران کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۵۱
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طارق رئوف

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ نشستِ «کارشناسانِ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت» را با موضوع «عدم اشاعه» و مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار کرد و شاهد وتوی قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت توسط روسیه و چین بود. پیش‌نویس این قطعنامه ضد ایرانی که توسط ایالات متحده تهیه شده بود، خواستار تمدید مأموریت هیئت کارشناسان (Panel of Experts) برای یک سال دیگر، تا سپتامبر ۲۰۲۷ بود. 

این هیئت کارشناسی در واقع بازوی نظارتی و کارشناسی «کمیته تحریم‌های ایران» (که بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ تأسیس شده بود) محسوب می‌شد و وظیفه پایش اجرای تحریم‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت را بر عهده داشت.

۱۱ رأی موافق (از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان) به این پیش‌نویس داده شد. همچنین ۲ رأی مخالف (وتو) توسط روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت صادر شد. همچنین به این قطعنامه ۲ رأی ممتنع (پاکستان و سومالی) داده شد.

با توجه به وتوی روسیه و چین، این پیش‌نویس قطعنامه رد شد و در نتیجه، مأموریت هیئت کارشناسان و کمیته تحریم‌ها تمدید نشد. در واقع مأموریت «هیئت کارشناسان» که پشتیبان «کمیته تحریم‌های ایران» به شمار می‌رود تمدید نشد و مأموریت آنها که قرار بود در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان برسد، تمدید نخواهد شد. این بدان معناست که نظارت سازمان ملل متحد بر تحریم‌های مرتبط با ایران متوقف می‌شود.

«طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس برنامه خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه موسسه صلح استکهلم (سیپری) در این زمینه به تابناک گفت: اتریش ویزای آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، را برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این هفته لغو کرد. چون کمیته قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت تحت نفوذ آمریکا نتوانست با لغو تحریم‌های علیه او موافقت کند.

آمریکا نتوانست مانع عضویت ایران در کمیته عمومی آژانس شود

وی افزود: آمریکا کرسی ایران در کمیته عمومی کنفرانس عمومی را که از سوی گروه خاورمیانه/جنوب آسیا نامزد شده بود به چالش کشید. اما آمریکا در رأی‌گیری مخفی که روسیه خواستار آن شد شکست خورد و ایران جای خود را در کمیته عمومی گرفت.

رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران نیز متقابلاً اعتبارنامه آمریکا برای حضور در کنفرانس عمومی را به چالش کشید.

فعال شدن مکانیسم ماشه از جنبه حقوقی زیر سوال رفت

رئوف در ادامه تأکید کرد: هرچند مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۶ برخلاف خواست چین و روسیه فعال شد و کمیته قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل توسط دبیرکل تشکیل شد، چین و روسیه مانع از فعالیت آن شده‌اند.

وی در ادامه یادآور شد: شورای امنیت پس از شکست دادن چین/روسیه در یک رأی‌گیری رویه‌ای، پرونده هسته‌ای ایران را بررسی خواهد کرد، اما هیچ قطعنامه جدیدی ارائه نخواهد شد، چون چین/روسیه آن را وتو خواهند کرد.

رئیس برنامه خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه موسسه صلح استکهلم (سیپری) در ادامه یادآور شد: پرونده هسته‌ای ایران فعلاً منجمد است. ممکن است ترامپ در مقطعی سایت «کوه گلند گاز لا» (کوه کلنگ) (Koh Goland Gaz La) را بمباران کند.

رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان گفت: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گیر کرده است؛ او برای دبیرکلی سازمان ملل مبارزه انتخاباتی می‌کند و پرونده‌های اوکراین و ایران متوقف شده‌اند و او در میان این ماجرا گرفتار شده است.

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برچسب ها
طارق رئوف قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای امنیت سازمل ملل
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