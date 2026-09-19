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ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟

تقلیل یک جنگ پیچیده به اینکه «اگر فلانی رئیس‌جمهور بود جنگ نمی‌شد»، نه کمکی به فهم واقعیت می‌کند و نه مسئولیت تصمیم‌گیری را روشن می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۸
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1647 بازدید
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۱۷

جلیلی اگر رئیس‌جمهور بود جنگ نمی‌شد؟ / آقای الله کرم! دقیقاً با چه تصمیمی، در چه مقطعی و با چه سازوکاری؟

به گزارش تابناک، صحبت‌های اخیر حسین الله‌کرم مبنی بر اینکه اگر سعید جلیلی رئیس‌جمهور بود جنگ اتفاق نمی‌افتاد، یک سؤال جدی در ذهن افکار عمومی  ایجاد می‌کند؛ دقیقاً چه کاری از جلیلی برمی‌آمد که پزشکیان انجام نداد و می‌توانست مانع جنگ شود؟

جلیلی سال‌ها در عالی‌ترین سطوح دیپلماتیک مسئول پرونده هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران بود؛ از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ این مسئولیت را برعهده داشت. بنابراین اگر قرار است از یک «توانایی ویژه برای جلوگیری از جنگ» سخن گفته شود، باید مصداق و برنامه آن هم روشن باشد، نه اینکه صرفاً یک گزاره فرضی مطرح شود.

مسئله مهم‌تر این است که چنین ادعاهایی معمولاً هیچ هزینه‌ای برای گوینده ندارد؛ اگر جنگ رخ دهد، می‌توان گفت دولت مقصر بود و اگر رخ ندهد، همان را به حساب رویکرد خود گذاشت. اما سیاست خارجی و امنیت ملی با «اگر» اداره نمی‌شود.

جلیلی در دوره مسئولیتش در مذاکرات هسته‌ای، نماینده ایران در گفت‌وگوهای ۱+۵ بود و آن دوره نیز با تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه شد. حتی درباره سبک آن مذاکرات، روایت‌های متفاوت و انتقادهایی درباره محدود ماندن گفت‌وگوها به بیان مواضع رسمی وجود داشته است.

از سوی دیگر، تقلیل یک جنگ پیچیده به اینکه «اگر فلانی رئیس‌جمهور بود جنگ نمی‌شد»، نه کمکی به فهم واقعیت می‌کند و نه مسئولیت تصمیم‌گیری را روشن.

پزشکیان نیز در اظهارات اخیر خود گفته است ایران در جنگ تمام‌عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار گرفته و در عین حال تأکید کرده جنگ همیشه راه‌حل نیست. بنابراین اگر منتقدان دولت واقعاً معتقدند رویکرد دیگری می‌توانست مانع جنگ شود، بهتر است دقیقاً توضیح دهند چه تصمیمی، در چه مقطعی و با چه سازوکاری می‌توانست جلوی جنگ را بگیرد؟

سایت تابناک ضمن دعوت از آقای الله کرم آماده شنیدن صحبت‌های ایشان در ارتباط با ملاحظات و بایدها و نبایدهای آقای جلیلی در موضوع جلوگیری از جنگ است.

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سعید جلیلی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
39
10
پاسخ
دشمن همیشه جگر و عکس العمل طرف مقابل رو اندازه گیری میکنه!
حداقل اگر جلیلی بود، جنگ طولانی نمیشد.
وقتی وسط جنگ، پالس ضعف بدی، دشمن جری تر میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
همش اگر اگر اگر
بیایید به دنیای واقعیت
طرف ۵ سال مذاکره کرد نتونست یک تحریم برداره
حالا میخواست مذاکرات پایان جنگ را اداره کنه؟
خودش الان مخالف توافقه بعد میگی جنگ تموم میشد؟
حتی خود شما هم حتما مخالف توافقی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
پالس یعنی چه ؟!
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
22
پاسخ
الله گرم مردی و جگر داری بیا و پاسخ بده. مردم منتظرن. درود تابناک.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
28
پاسخ
اگر جلیلی بود هم صددرصد جنگ میشد مگر آرمان نابودی آمریکا و اسرائیل تغییری کرده بود ؟
پاسخ ها
Velademitry
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
طرف شروع کرده داره کشورهای دارای نفت را اشغال می کنه. اونوقت یه عده هنوز میگن که به خاطر آرمان نابودی اسرائیل با ما دشمنی می کنند
ونزوئلا که واسه خودشونه
کانادا که مال خودشون بود
عربستان که حیاب خلوته
حالا ایران باید اشغال باشه
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
جلیلی فقط می خواد جنگ بشه آخرش چی میشه براش مهم نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
13
پاسخ
مقاله درستی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
16
پاسخ
مهمه کی رئیس جمهور باشه
۱۹۰۰
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
14
7
پاسخ
مهم اینه که در هر شرایطی اونی که رئیس جمهور بتونه کشور کنترل کنه . نه همش بناله.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
ناله نیست گفتن واقعیات است .
خراب کردید می گویید چیزی نگویید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
الله کرم بیا جواب بده!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
2
پاسخ
حداکثر خسارات را همین باند پایداریچی و جلیلی به کشور و مردم وارد کردند که عواقب آن سالها باقی خواهد ماند . بازی‌هایی که هشت سال در مذاکرات در آورد حالا دارد نتایجش آشکار می شود . آنقدر بی اعتمادی درست کرد که یک دوست برای ایران نگذاشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
حقیقت اینه ک مدیریت هر دو طرف را دیده ایم،متاسفانه اونی ک همیشه ضرر کرده ما مردم عادی هستیم
پیمان تمسکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
1
پاسخ
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفتند اگر جلیلی رئیس جمهور شود، جنگ خواهد شد و دلار ۱۵۰ هزار تومان می شود.
خودش رئیس جمهور شد و دو جنگ را داشتیم و دلار ۲۴۰ هزار تومان.
دوگانه جلیلی پزشکیان اشتباه بزرگ بود. جامعه ما آدم های شایسته تر دارد.
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