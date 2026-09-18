برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدای ایران»/ رئیسجمهور: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستادهاند/ بروزرسانی می شود
به گزارش خبرنگار سیاسی تابناک، رزمایش بزرگ «جانفدای ایران» از صبح امروز در تهران آغاز شده و همزمان برنامههای مرتبط با این پویش در نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است.
در تهران، بخش اصلی این مراسم با حضور ۳۱۳ هزار نفر از گردانهای رزمی بسیج، پویش جانفدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد. رژه نیروهای جانفدا از محدوده میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب اسلامی انجام می شود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز شده و رژه نیروهای «جانفدا» از محور میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب اسلامی از بخشهای اصلی آن است.
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مسعود پزشکیان رئیسجمهور صبح امروز جمعه در رزمایش «جانفدایان ایران» که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوههای همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکتکنندگان تجلیل کرد.
رئیسجمهور حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.
پزشکیان همچنین با تجلیل از حاضران، حضور مردم را جلوهای از مسئولیتپذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تأکید کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی کشور نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران»، این پویش را نماد مردمیسازی دفاع و امنیت و جلوهای از اقتدار ملی دانست.