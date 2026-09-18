پزشکیان: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستاده‌اند

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه در رزمایش «جان‌فدایان ایران» که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوه‌های همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

رئیس‌جمهور حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین با تجلیل از حاضران، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تأکید کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی کشور نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.