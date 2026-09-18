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برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ رئیس‌جمهور: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستاده‌اند

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان‌فدای ایران» از صبح امروز، جمعه ۲۷ شهریورماه، با حضور گردان‌های رزمی بسیج، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف در تهران آغاز شد؛ این مراسم با رژه ۳۱۳ هزار نفری نیروهای «جان‌فدا» همراه است.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۵
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7132 بازدید

رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ بروزرسانی می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی تابناک، رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» از صبح امروز در تهران آغاز شده و همزمان برنامه‌های مرتبط با این پویش در نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است.

در تهران، بخش اصلی این مراسم با حضور ۳۱۳ هزار نفر از گردان‌های رزمی بسیج، پویش جان‌فدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد. رژه نیروهای جان‌فدا از محدوده میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب اسلامی انجام می شود. 

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز شده و رژه نیروهای «جان‌فدا» از محور میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب اسلامی از بخش‌های اصلی آن است.

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برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ بروزرسانی می شود

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه در رزمایش «جان‌فدایان ایران» که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوه‌های همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.
رئیس‌جمهور حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.
پزشکیان همچنین با تجلیل از حاضران، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تأکید کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی کشور نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

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برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ بروزرسانی می شود

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حضور رئیس‌جمهور در رزمایش جان‌فدایان ایران
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حضور رئیس‌جمهور در رزمایش جان‌فدایان ایران
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طائب: پویش «جان‌فدایان ایران» نماد آمادگی ملت برای دفاع همه‌جانبه است
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ - ۰۹:۴۵

برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ بروزرسانی می شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران»، این پویش را نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت و جلوه‌ای از اقتدار ملی دانست.

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جان فدا رزمایش پویش جانفدا
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