رئیس جمهور: جان ما فدای مردم و ایران است
رئیس جمهور گفت: ما جانمان فدای مردم، کشور و ایران است و با تمام وجود برای کشور در حال تلاش هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۴| |
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به گزارش تابناک پزشکیان روز جمعه در حاشیه رزمایش جانفدایان در گفتوگو با ایرنا درباره تاثیر نمایش قدرت جانفدایان بر تضعیف روحیه دشمن اظهار کرد: وحدت و انسجام در تمام مسائل دشمن را ناامید میکند.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در بیان پیامش به مردم برای حفظ میدان گفت: اگر مردم باشند، هیچ قدرتی نمیتواند ما را تهدید کند.
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