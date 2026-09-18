آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد

به گزارش تابناک؛ آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که رسماً عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده است.

وزارت خارجه آمریکا این شورا را متهم کرده که به ترویج آنچه «ادبیات ضدآمریکایی» خوانده می‌شود، می‌پردازد و در برابر رژیم‌هایی که به سرکوب مردم متهم هستند، رویکردی مماشات‌گرانه دارد.

این تصمیم آمریکا یک روز پس از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام شد؛ هیأتی که گفت «دلایل معقولی» وجود دارد که نیرو‌های آمریکایی مسئول دو حمله در ایران، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد، بوده‌اند و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد این مدرسه یک ساختمان غیرنظامی به‌وضوح قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد در زمان حمله برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

کاخ سفید پیش‌تر نیز دستور خروج آمریکا از شماری از نهاد‌های سازمان ملل را صادر کرده بود و اعلام کرده بود واشنگتن قصد ندارد در آینده برای عضویت در شورای حقوق بشر نامزد شود.

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در شرایطی صورت می‌گیرد که این شورا در حال برگزاری شصت‌وسومین نشست عادی خود در ژنو است؛ نشستی که از ۷ سپتامبر آغاز شده و قرار است تا ۷ اکتبر ادامه داشته باشد.

همزمان با این تصمیم، واشنگتن تأکید کرده است که دولت ترامپ همچنان به سیاست اعمال فشار مالی علیه ایران ادامه خواهد داد.

در همین چارچوب، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه پلتفرم رمزارزی ایرانی «بیت‌بانک» اعمال کرد. دولت آمریکا مدعی شده است که این مجموعه صد‌ها میلیون دلار بیت‌کوین را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده و از تحریم‌های آمریکا دور زده است.