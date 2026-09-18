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بارش باران برای استان‌های ساحلی خزر طی ۳ روز آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش پراکنده در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور خبر داد و گفت: همزمان با فعالیت سامانه بارشی در این مناطق، دمای هوا در تهران و برخی مناطق جنوبی کشور همچنان بالا خواهد بود و پایتخت طی دو روز آینده دمای ۳۷ درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۲
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هوا

به گزارش تابناک صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در سه روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر آن جمعه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و زنجان و روز‌های شنبه و یکشنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

 

وی افزود: روز‌های جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری وزش باد و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲۹ شهریورماه) صاف تا کمی ابری وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

ضیاییان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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