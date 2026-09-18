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کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۱
بازدید: ۲

عکس: افتتاح کنیسه جدید توسط شهرک‌نشینان مسلح در «هومش»

روز چهارشنبه، شهرک‌نشینان مسلح با رقص، پایکوبی و حمل طومارهای تورات، افتتاح کنیسه جدیدی را در شهرک «هومش» واقع در کرانه باختری جشن گرفتند. در حالی که این مراسم برای شهرک‌نشینان یک جشن تلقی می‌شد، برای فلسطینیان ساکن روستای «بورقه» در نزدیکی این منطقه، بازگشت و استقرار مجدد شهرک‌نشینان معنایی کاملاً متفاوت و نگران‌کننده دارد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل افتتاح کنیسه جدید شهرک نشینان هومش کرانه باختری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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