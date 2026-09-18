عکس: افتتاح کنیسه جدید توسط شهرک‌نشینان مسلح در «هومش»

روز چهارشنبه، شهرک‌نشینان مسلح با رقص، پایکوبی و حمل طومارهای تورات، افتتاح کنیسه جدیدی را در شهرک «هومش» واقع در کرانه باختری جشن گرفتند. در حالی که این مراسم برای شهرک‌نشینان یک جشن تلقی می‌شد، برای فلسطینیان ساکن روستای «بورقه» در نزدیکی این منطقه، بازگشت و استقرار مجدد شهرک‌نشینان معنایی کاملاً متفاوت و نگران‌کننده دارد.