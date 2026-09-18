تردد دریایی در باب المندب متوقف شد
به گزارش تابناک بر اساس این گزارش، تنگه بابالمندب همزمان با بحران در تجارت جهانی و عرضه انرژی ناشی از انسداد تنگه هرمز، خلوتترین روزهای خود را تجربه میکند.
آناتولی تصریح کرد: تنگه بابالمندب حامل ۱۰ درصد از تجارت دریایی جهان و ۱۲ درصد از محمولههای نفت خام است و تحولات نظامی در منطقه، این تنگه را به نقطهای آسیبپذیر در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است.
این خبرگزاری افزود: بازگشت درگیریها در یمن از ماه ژوئیه، نقشه کنترل منطقه را تغییر داده است؛ به گونهای که نیروهای انصارالله تمام استان حدیده را تحت کنترل خود درآورده و به سمت غرب تا تعز پیشروی کرده و شهرهای ساحلی دریای سرخ مانند المخا و مسیرهای منتهی به تنگه بابالمندب را تصرف کردهاند.
آناتولی در ادامه گزارش داد: پس از تسلط بر المخا، نیروهای انصارالله مجمعالجزایر حنیش، جزیره میون و شهر ذوباب را که همگی در اطراف تنگه بابالمندب واقع شدهاند، به کنترل خود درآوردند. تصرف جزیره میون واقع در ورودی کانال غربی، ریسکهای امنیتی را به بالاترین سطح رسانده است.
کاهش ۸۸ درصدی تردد دریایی در بابالمندب
بر اساس دادههای «پورتواچ» صندوق بینالمللی پول که آناتولی به آن استناد کرده است، به طور میانگین روزانه ۳۳ کشتی از این آبراه عبور میکردند، اما تردد ۸۸ درصد کاهش یافته و تنها چهار فروند شناور در ۲۴ ساعت گذشته از آن عبور کردهاند.
عبور نفتکشها و کشتیهای حمل مواد شیمیایی ۹۱ درصد کاهش یافته و تنها یک کشتی در ۲۴ ساعت گذشته از این مسیر گذر کرده است. تردد کشتیهای کانتینری نیز در همین بازه زمانی ۸۶ درصد کمتر از میانگین بوده است.
اندک کشتیهایی که توانستند از این آبراه عبور کنند، پرچمهای پاناما، سنگاپور، لیبریا و اتیوپی را برافراشته بودند.
بابالمندب؛ دروازه حیاتی تجارت جهانی
آناتولی نوشت: تنگه بابالمندب مهمترین دروازه جنوبی برای انتقال کالا و نفت از آسیا به اروپا از طریق کانال سوئز و همچنین برای کالاهای مقصد آسیا به شمار میرود.
شرکتهای کشتیرانی و انرژی جهان در میان تنشهای نظامی فزاینده، این مسیر امن را از دست میدهند و شناورهای خود را به دور نوک جنوبی آفریقا در دماغه امید نیک تغییر مسیر میدهند. دور زدن قاره آفریقا، مدت سفر را هفتهها افزایش داده و هزینههای حمل و بیمه را به شدت بالا برده است.
تحلیلگران میگویند افزایش فشار نیروهای انصارالله بر این تنگه میتواند به موج جدیدی از شوکهای نفتی جهانی منجر شود.
خنثی شدن طرحهای دور زدن تنگه هرمز
آناتولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: گلوگاه ایجادشده در منطقه، طرحهای جایگزین عبور از مسیرهای انرژی جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. عربستان سعودی قادر است نفت خام خود را با اتکا به خط لوله شرق-غرب به طور مستقیم به بندرهای دریای سرخ منتقل کند و تنگه هرمز را دور بزند، اما نفتکشهایی که در این بندرها بارگیری میکنند و به سمت جنوب و بازارهای جهانی حرکت میکنند، ناچار به عبور از تنگه بابالمندب هستند. انسداد این تنگه، موجودیت مسیری را که تنگه هرمز پرتنش را دور میزند، با تهدید مواجه خواهد کرد.
منبع: ایسنا