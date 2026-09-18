عکس: علی عباس دو سال پس از انفجار پیجرها در لبنان
دو سال پس از آنکه علی عباسِ ۱۴ ساله از انفجار پیجرهای بمبگذاریشده توسط اسرائیل در لبنان جان سالم به در برد، او حالا با وجود زخمهای عمیق جسمی، مصمم است که به مسیر زندگی ادامه دهد. علی میگوید بهبود یافته، به مدرسه، ورزش و زندگی روزمره بازگشته و اجازه نمیدهد این جراحت مانع پیشرفتش شود؛ بلکه معتقد است این حادثه او را قویتر و مصممتر کرده است.
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برچسبها:عکس بین الملل علی عباس انفجار پیجرها لبنان
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