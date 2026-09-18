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کد خبر: ۱۳۹۴۸۳۴
بازدید: ۹۹۲

عکس: مسابقه سنتی قایق‌رانی در هند

در دهکده «چامپوپارا» واقع در نزدیکی «گواتی» هند، حدود ۵۰ قایق‌ران با پارو زدن بر روی قایق‌های بلند خود در رودخانه «کولسی»، برای رسیدن به خط پایان به رقابت پرداختند. در این مراسم سنتی، جمعی از تماشاگران نیز از روی پلِ مشرف به رودخانه، نظاره‌گر این مسابقه هیجان‌انگیز بودند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مسابقه قایق‌رانی هند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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