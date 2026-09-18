عکس: مسابقه سنتی قایقرانی در هند
در دهکده «چامپوپارا» واقع در نزدیکی «گواتی» هند، حدود ۵۰ قایقران با پارو زدن بر روی قایقهای بلند خود در رودخانه «کولسی»، برای رسیدن به خط پایان به رقابت پرداختند. در این مراسم سنتی، جمعی از تماشاگران نیز از روی پلِ مشرف به رودخانه، نظارهگر این مسابقه هیجانانگیز بودند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل مسابقه قایقرانی هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.