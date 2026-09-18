عکس: مسابقه سنتی قایق‌رانی در هند

در دهکده «چامپوپارا» واقع در نزدیکی «گواتی» هند، حدود ۵۰ قایق‌ران با پارو زدن بر روی قایق‌های بلند خود در رودخانه «کولسی»، برای رسیدن به خط پایان به رقابت پرداختند. در این مراسم سنتی، جمعی از تماشاگران نیز از روی پلِ مشرف به رودخانه، نظاره‌گر این مسابقه هیجان‌انگیز بودند.