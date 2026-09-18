کرهجنوبی: وارد جنگ علیه ایران نمیشویم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «لی جائهمیونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، امروز (جمعه) اعلام کرد که این کشور هیچگونه تجهیزات یا ظرفیت نظامی به منطقه غرب آسیا اعزام نخواهد کرد که موجب ورود کره جنوبی به درگیریهای مرتبط با جنگ علیه ایران شود.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، لی در یک نشست خبری گفت: با این حال، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است که آیا نقش خود را در تأمین امنیت کشتیرانی و تضمین تردد ایمن کشتیها در تنگه هرمز افزایش دهد یا خیر.
این موضع سئول در حالی اعلام میشود که ترامپ پیشتر اعلام کرده بود از رئیسجمهور کره جنوبی خواسته است در اقدامات آمریکا علیه ایران مشارکت کند، اما با پاسخ منفی او مواجه شده است.
ترامپ پس از این ادعا، حتی دستور کاهش رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرد و عدم مشارکت سئول در اقدامات واشنگتن علیه ایران را از دلایل این تصمیم دانست.
از طرف دیگر، پیش از این، دولت کره جنوبی تحت فشار آمریکا برای مشارکت بیشتر در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، گزینههای مختلفی را بررسی کرده بود، اما تأکید داشت هنوز تصمیمی برای اعزام نیروی نظامی اتخاذ نشده است. سئول همچنین یک تیم ارزیابی را برای بررسی وضعیت امنیتی تنگه هرمز به امارات اعزام کرد.