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فوتبالیست آمریکایی برای کودک شهید هزینه داد

فوتبالیست آمریکایی برای دومین بار به خاطر حمایت از مردم غزه جریمه شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۳۲
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فوتبال

به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره امروز (جمعه) خبر داد که عزیز الشاعر، ستاره فوتبال آمریکایی و مدافع تیم Houston Texans به‌خاطر ادای احترام به هند رجب، دختر ۵ ساله فلسطینی که در غزه توسط ارتش اسرائیل کشته شد، از سوی NFL جریمه شد.

در بازی هیوستون تگزانس مقابل بوفالو بیلز در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، آل‌شعیر نام Hind Rajab را روی نوار مشکی زیر چشمش (eye black) نوشته بود.

سازمان NFL اعلام کرد این نوشته با مقررات مربوط به پیام‌ها و نوشته‌های روی تجهیزات بازیکنان مغایرت دارد و به همین خاطر ۱۱ هزار دلار این بازیکن را جریمه نقدی کرد. 

این دومین باری است که الشاعر، ستاره آمریکایی در عرض ۳ ماه به خاطر حمایت از مردم غزه در مقابل جنایات اسرائیل جریمه می‌شود.

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فوتبالیست آمریکایی غزه حمایت از غزه جریمه عزیز الشاعر
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