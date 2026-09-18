رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک روان در کلیه محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های کشور گفت: در ساعت ۷ صبح روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، کلیه محور‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه مسدود است.