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ترافیک روان در محور‌های مواصلاتی کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک روان در کلیه محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۳۰
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پلیس

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های کشور گفت: در ساعت ۷ صبح روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، کلیه محور‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

 

سرهنگ قلی‌نیا افزود: محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه مسدود است.

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برچسب ها
راهور ترافیک روان پلیس راهور سرهنگ ناصر قلی نیا جاده های کشور
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