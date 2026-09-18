تصور کنید موجودی چند میلی‌متری در لحظه‌ای که مورد حمله قرار می‌گیرد، به جای فرار یا گاز گرفتن، در بدن خودش یک واکنش شیمیایی کنترل‌شده راه بیندازد؛ واکنشی که حاصل آن مایعی بسیار داغ و سوزان باشد و با فشار به سمت مهاجم پرتاب شود. این تقریباً همان کاری است که «سوسک بمب‌افکن» انجام می‌دهد!

به گزارش تابناک، «سوسک بمب‌افکن» از سوسک‌های زمینی محسوب می شود که دستگاه دفاعی‌اش از مشهورترین نمونه‌های شیمی پیچیده در جهان حشرات است. این سوسک وقتی خطری را احساس می‌کند، مواد شیمیایی را که در بدنش ذخیره کرده به محفظه واکنش می‌رساند. آنجا آنزیم‌ها وارد عمل می‌شوند، واکنش گرمازا با سرعت بالا اتفاق می‌افتد و مخلوط داغ و بدبو از انتهای بدن به سمت مهاجم شلیک می‌شود. دمای این پاشش می‌تواند تا حدود ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد برسد.



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همین ویژگی سال‌هاست به یکی از مثال‌های محبوب خلقت‌گرایان مسیحی تبدیل شده است. استدلال آنها ساده به نظر می‌رسد: اگر این سامانه از چند جزء وابسته به یکدیگر تشکیل شده و حذف هر جزء کارکرد نهایی را مختل می‌کند، چگونه ممکن است این اجزا در طول زمان و به صورت مرحله‌به‌مرحله شکل گرفته باشند؟ اگر مخزن، محفظه واکنش، دریچه، آنزیم‌ها و سازوکار پرتاب باید با یکدیگر هماهنگ باشند، «نسخه نیمه‌کاره» این سیستم چه فایده‌ای برای سوسک داشته است؟

این پرسش، دست‌کم در نگاه اول، پرسش ساده‌ای نیست.

اما پاسخ علمی به آن هم با یک جمله «تکامل اتفاق افتاده است» تمام نمی‌شود. اتفاقاً داستان واقعی سوسک بمب‌افکن جالب‌تر از این دوگانه ساده است.





یک آزمایشگاه شیمیایی در چند میلی‌متر

سامانه دفاعی سوسک بمب‌افکن به شکل یک بطری پر از مواد منفجره در شکم حشره نیست. ساختار آن دقیق‌تر و ظریف‌تر است.

در گونه‌های مورد مطالعه، پیش‌ساز‌های شیمیایی از جمله هیدروکینون‌ها و پراکسید هیدروژن در بخش ذخیره‌ای غدد دفاعی نگهداری می‌شوند. هنگام تحریک، انقباض عضلات اطراف مخزن باعث می‌شود این مواد از یک دریچه یک‌طرفه وارد محفظه واکنش شوند. در محفظه دوم، آنزیم‌هایی مانند کاتالاز و پراکسیداز واکنش را سرعت می‌دهند. حاصل واکنش، بنزوکینون‌های داغ، آب، اکسیژن و گرماست؛ فشار ایجادشده نیز به بیرون راندن مواد کمک می‌کند. پژوهش‌های کالبدشناسی نشان داده‌اند که این سامانه فقط به یک محفظه و دو ماده شیمیایی محدود نیست و شبکه‌ای از بافت‌های ترشح‌کننده، مجاری، دریچه، عضلات، محفظه ذخیره و محفظه واکنش را دربرمی‌گیرد.

پژوهش‌های جدیدتر حتی یک لایه دیگر به این داستان اضافه کرده‌اند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۵ درباره Brachinus crepitans منتشر شد، با استفاده از داده‌های ترنسکریپتومیک و پروتئومیک، پروتئین‌ها و مسیر‌های متابولیکی در بخش‌های مختلف غده دفاعی را بررسی کرد. نتایج نشان داد که تولید مواد اولیه این سامانه خود حاصل مجموعه‌ای از فرایند‌های زیستی است؛ از جمله مسیر‌های مرتبط با تولید هیدروکینون، تولید پراکسید هیدروژن و فعالیت اختصاصی کاتالاز‌ها و پراکسیدازها. حتی برخی از ژن‌های پراکسیداز در این حشره تغییراتی در بخش‌های بسیار محافظت‌شده پروتئین نشان می‌دهند که احتمالاً با نقش اختصاصی آنها در این واکنش مرتبط است.

البته همین مقاله یک نکته مهم را هم روشن می‌کند: دانشمندان هنوز تمام جزئیات تاریخی پیدایش این سامانه را بازسازی نکرده‌اند. برای مثال، برخی مسیر‌های زیست‌شیمیایی و نقش دقیق بعضی آنزیم‌ها هنوز نیازمند آزمایش‌های عملکردی بیشترند.





این همان جایی است که بحث علمی از ادعای فلسفی جدا می‌شود.



استدلال خلقت‌گرایان چیست؟

خلقت‌گرایی مسیحی یک جریان یکدست نیست. میان «خلقت‌گرایی زمین جوان»، «خلقت‌گرایی زمین قدیم» و جریان «طراحی هوشمند» تفاوت‌هایی جدی وجود دارد. همه آنها الزاماً درباره سن زمین، چگونگی پیدایش گونه‌ها یا رابطه خداوند با فرایند‌های طبیعی یک نظر ندارند.

با این حال، چند استدلال در ادبیات مسیحی مخالف نظریه تکامل بار‌ها تکرار شده است.

یکی از مشهورترین آنها مفهوم «پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر» است؛ مفهومی که مایکل بیهی، زیست‌شیمیدان آمریکایی، آن را در کتاب Darwin's Black Box به یکی از محور‌های بحث طراحی هوشمند تبدیل کرد. بر اساس این استدلال، برخی سامانه‌های زیستی چنان به هم وابسته‌اند که حذف یکی از اجزای اصلی، کل سامانه را از کار می‌اندازد. بنابراین، منتقد تکامل می‌پرسد چگونه انتخاب طبیعی می‌توانسته سامانه‌ای را که برای کارکرد فعلی خود به چند جزء نیاز دارد، به تدریج بسازد؟ بیهی برای توضیح ایده خود از مثال‌هایی مانند تاژک باکتریایی، سامانه انعقاد خون و برخی اجزای سلولی استفاده کرد.

سوسک بمب‌افکن نیز برای همین استدلال بسیار مناسب به نظر می‌رسد. اگر یک ماده شیمیایی بدون ماده دوم کاربرد نداشته باشد، اگر مواد بدون محفظه مناسب خطرناک باشند، اگر واکنش بدون کنترل آنزیمی می‌تواند به خود حشره آسیب بزند و اگر بدون دریچه و سازوکار خروج، فشار ایجادشده به جای مهاجم خود سوسک را هدف قرار دهد، چه فایده‌ای از مراحل میانی حاصل می‌شود؟

برخی سایت‌ها و سازمان‌های خلقت‌گرا صراحتاً همین نکته را درباره سوسک بمب‌افکن مطرح کرده‌اند و آن را نمونه‌ای از «پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر» دانسته‌اند.

استدلال دوم، «اطلاعات ژنتیکی» است. برخی خلقت‌گرایان، به‌ویژه جریان‌های زمین جوان، استدلال می‌کنند که جهش و انتخاب طبیعی می‌توانند تغییراتی را در موجودات ایجاد کنند، اما نمی‌توانند اطلاعات ژنتیکی کاملاً جدیدی بسازند که برای پیدایش ساختار‌های تازه لازم باشد. در این نگاه، تفاوت میان گونه‌های نزدیک قابل قبول است، اما عبور از یک «نوع» به نوع دیگر یا توضیح تنوع عظیم حیات با نیای مشترک، نیازمند افزایش اطلاعاتی است که سازوکار‌های تکاملی قادر به ایجاد آن نیستند.

استدلال سوم به فسیل‌ها مربوط می‌شود. خلقت‌گرایان به شکاف‌های موجود در ثبت فسیلی اشاره می‌کنند و می‌پرسند اگر گونه‌ها به صورت تدریجی از یکدیگر منشعب شده‌اند، چرا برای همه تغییرات، مجموعه‌ای کامل از شکل‌های حد واسط پیدا نشده است؟ برخی از جریان‌های زمین جوان این مسئله را با تفسیر خاص خود از زمین‌شناسی و طوفان نوح پیوند می‌دهند و معتقدند بخش بزرگی از لایه‌های رسوبی و فسیل‌ها می‌تواند حاصل یک رویداد عظیم و نسبتاً کوتاه‌مدت باشد.

چهارمین استدلال مشهور، قانون دوم ترمودینامیک است. استدلالی که گاهی در فضای عمومی مطرح می‌شود این است که آنتروپی در جهان افزایش می‌یابد و بنابراین چگونه می‌تواند از فرایند‌های طبیعی، موجودات پیچیده‌تر و منظم‌تر پدید بیایند؟ برخی خلقت‌گرایان صراحتاً مدعی‌اند که استناد به «باز بودن» سامانه‌های زیستی برای حل این مسئله کافی نیست.

در کنار اینها، مسئله احتمال و منشأ حیات هم مطرح می‌شود. اگر احتمال شکل‌گیری یک سامانه زیستی پیچیده به صورت تصادفی بسیار اندک باشد، آیا منطقی است پیدایش حیات را محصول فرایند‌های طبیعی بدانیم؟ این استدلال گاهی با نقد تکامل ترکیب می‌شود، در حالی که از نظر علمی دو پرسش متفاوت مطرح است: «حیات چگونه از غیرحیات پدید آمد؟» و «پس از پیدایش حیات، گونه‌های مختلف چگونه تغییر و منشعب شدند؟» نظریه تکامل زیستی به خودی خود نظریه‌ای درباره نخستین پیدایش حیات از ماده بی‌جان نیست.











مشکل اصلی استدلال «پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر»

نقطه ضعف این استدلال را باید دقیق‌تر بررسی کرد.

اینکه یک سامانه امروز بدون یکی از اجزای خود کار نمی‌کند، الزاماً نشان نمی‌دهد که آن سامانه از ابتدا باید با همه اجزا وجود داشته باشد.

یک ساختمان پل را تصور کنید که امروز بدون یک ستون مشخص فرو می‌ریزد. از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که در تاریخ ساخت آن، تمام ستون‌ها باید در یک لحظه سر جای خود قرار گرفته باشند. ممکن است سازه ابتدا با آرایش دیگری وجود داشته، بعد بخشی از آن تغییر کرده و در نهایت همان ستونی که زمانی ضروری نبوده، به جزئی جدایی‌ناپذیر از سازه تبدیل شده باشد.

زیست‌شناسی تکاملی برای چنین فرایند‌هایی مفاهیمی مانند هم‌گزینی کارکردی، تغییر کارکرد و تکامل مرحله‌ای دارد. یک ساختار می‌تواند ابتدا برای یک کارکرد مورد استفاده قرار گیرد و بعد‌ها در سامانه‌ای متفاوت به کار گرفته شود. ژن‌ها نیز می‌توانند تکثیر شوند و یک نسخه وظیفه قبلی را حفظ کند، در حالی که نسخه دیگر تحت جهش و انتخاب طبیعی به سمت کارکردی تازه حرکت کند. پژوهش‌های ژنتیک تکاملی طی دهه‌های گذشته نمونه‌های فراوانی از نقش تکثیر ژن‌ها در ایجاد نوآوری‌های زیستی ارائه کرده‌اند.

پژوهش‌های جدیدتر حتی منشأ برخی ژن‌ها از توالی‌های غیرکدکننده قبلی را نیز بررسی کرده‌اند؛ حوزه‌ای که هنوز فعال و محل تحقیق است، اما نشان می‌دهد تصور «ژن‌های جدید نمی‌توانند در فرایند‌های طبیعی شکل بگیرند» با وضعیت فعلی دانش ژنتیک سازگار نیست.

بنابراین، «این سامانه پیچیده است» یک مشاهده علمی است؛ «پس نمی‌تواند تکامل یافته باشد» یک نتیجه‌گیری است و برای رسیدن از اولی به دومی، باید نشان داده شود که هیچ مسیر طبیعی قابل‌قبولی برای رسیدن مرحله‌به‌مرحله به آن وجود ندارد. صرفاً نشان دادن پیچیدگی امروز سامانه کافی نیست.

خود سوسک بمب‌افکن یک سرنخ مهم در اختیار دانشمندان می‌گذارد

اتفاقاً مقایسه گونه‌های مختلف سوسک‌های بمب‌افکن، داستان را از حالت «یک موجود عجیب و غریب» خارج می‌کند.

توانایی تولید پاشش انفجاری در دو گروه اصلی از سوسک‌های زمینی، یعنی Brachininae و Paussinae، دیده می‌شود. پژوهش‌های کالبدشناسی نشان داده‌اند که این دو گروه شباهت‌های مهمی در استفاده از هیدروکینون، پراکسید هیدروژن و محفظه واکنش دارند، اما در سطح ساختاری نیز تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. همین مسئله باعث شده پژوهشگران درباره اینکه این سامانه یک بار در تاریخ تکامل پدید آمده یا در دو تبار به صورت مستقل شکل گرفته، بحث کنند.

مطالعات روی Paussinae حتی نشان داده‌اند که در برخی گونه‌های ابتدایی‌تر این گروه، اجزای سامانه دفاعی آرایش‌های متفاوتی دارند. یک پژوهش در سال ۲۰۱۹ گزارش کرد که تفاوت‌های ریزساختاری میان سامانه‌های Paussinae و Brachininae با این احتمال سازگار است که سازوکار بمباران در این دو تبار به صورت مستقل تکامل یافته باشد.

اگر این فرض درست باشد، با یک پرسش بسیار جالب روبه‌رو می‌شویم: چرا دو تبار جداگانه تحت فشار‌های زیست‌محیطی مشابه، به راه‌حل‌هایی با شباهت‌های شیمیایی و عملکردی رسیده‌اند؟

پاسخ قطعی همه جزئیات هنوز در دست نیست. اما همین موضوع نشان می‌دهد که مسئله واقعی در زیست‌شناسی، «پیچیده بودن یا نبودن» یک عضو نیست؛ مسئله این است که آیا می‌توان شواهد تاریخی، ژنتیکی، کالبدشناختی و زیست‌محیطی را در قالب یک مسیر آزمون‌پذیر توضیح داد یا نه.

حتی دانشمندان هنوز همه چیز را نمی‌دانند

این نکته را نباید پنهان کرد.

مقاله سال ۲۰۲۵ درباره Brachinus crepitans نشان می‌دهد که دانشمندان اکنون اطلاعات بسیار بیشتری درباره مولکول‌ها، آنزیم‌ها و محل فعالیت آنها دارند، اما هنوز برای بازسازی کامل تاریخ تکاملی سامانه دفاعی به آزمایش‌های بیشتری نیاز است. خود پژوهشگران بر ضرورت آزمایش‌هایی مانند خاموش‌سازی ژن‌ها و بررسی مستقیم نقش برخی پروتئین‌ها تأکید کرده‌اند.

این «نمی‌دانیم» مهم است؛ اما معنای آن «پس حتماً طراحی شده است» نیست.

در علم، نبودن یک پاسخ کامل برای یک مرحله از تاریخ طبیعی، مجوز پر کردن آن خلأ با هر پاسخ دلخواه نیست. اگر فردا مشخص شود یکی از مسیر‌های پیشنهادی برای پیدایش این سامانه اشتباه بوده، خود نظریه تکامل به‌خودی‌خود فرو نمی‌ریزد؛ فقط همان فرضیه کنار گذاشته می‌شود و فرضیه دیگری باید با شواهد آزمایش شود.

از طرف دیگر، تصویر تکامل نیز چیزی شبیه یک حدس ساده درباره «تبدیل تصادفی یک حیوان به حیوان دیگر» نیست. شواهد آن از حوزه‌های مستقلی مانند فسیل‌شناسی، ژنتیک، زیست‌جغرافیا، کالبدشناسی تطبیقی و زیست‌شناسی مولکولی می‌آید. آکادمی ملی علوم آمریکا در گزارش‌های خود تأکید کرده که شواهد مربوط به نیای مشترک و تغییرات تاریخی حیات از مجموعه‌ای از این رشته‌ها به دست آمده است؛ از توالی فسیل‌ها گرفته تا مقایسه DNA و پروتئین‌ها.

نمونه‌هایی مانند تیکتالیک، فسیل‌های انتقالی در تاریخ نهنگ‌ها و مجموعه فسیل‌های مرتبط با گذار‌های بزرگ در تاریخ مهره‌داران نیز نشان داده‌اند که «شکل‌های میانی» صرفاً یک تصور نظری نیستند. البته قرار نیست هر فسیل دقیقاً نیمه راه دو گونه امروزی باشد؛ انتظار چنین چیزی اساساً برداشت درستی از مفهوم «شکل انتقالی» نیست.

مسئله‌ای که سوسک بمب‌افکن واقعاً پیش روی ما می‌گذارد

جذابیت سوسک بمب‌افکن فقط در این نیست که موجودی کوچک، در بدن خود یک واکنش شیمیایی بسیار سریع و داغ ایجاد می‌کند. جذابیت اصلی آن در این است که مرز میان «ساده به نظر رسیدن طبیعت» و «پیچیدگی واقعی سامانه‌های زنده» را کنار می‌زند.

برای خلقت‌گرایان مسیحی، این حشره نمونه‌ای نیرومند از هماهنگی شگفت‌انگیز اجزای یک موجود زنده است و می‌تواند به عنوان شاهدی در چارچوب الهیاتی آنها تفسیر شود. برخی از آنها از همین مشاهده به استدلال طراحی می‌رسند.

اما اگر سؤال از جنس علم تجربی باشد، باید یک گام جلوتر رفت: کدام ژن‌ها در این سامانه نقش دارند؟ این ژن‌ها از چه تبار‌هایی آمده‌اند؟ پیش‌ساز‌های شیمیایی آنها از کدام مسیر‌های متابولیکی گرفته شده‌اند؟ آیا اجزای مشابه در خویشاوندان نزدیک وجود دارد؟ چه تفاوت‌هایی میان گونه‌ها دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان تغییرات این اجزا را با فشار‌های انتخابی محیطی مرتبط کرد؟

پژوهش‌های امروزی دقیقاً به سمت همین پرسش‌ها حرکت کرده‌اند. در مورد سوسک بمب‌افکن، تصویر هنوز کامل نشده، اما دیگر با یک «سیستم جادویی ناشناخته» روبه‌رو نیستیم. محققان بخشی از لوله‌کشی، مواد اولیه، آنزیم‌ها، مخازن، دریچه‌ها و حتی مسیر‌های مولکولی را شناسایی کرده‌اند و اکنون می‌کوشند تاریخچه شکل‌گیری این سامانه را از روی همین شواهد بازسازی کنند.

سوسک بمب‌افکن، بنابراین، نه یک «ضد‌مثال ساده» برای تکامل است و نه چیزی از شگفتی آن کم می‌کند که دانشمندان هنوز درباره خاستگاه دقیق همه اجزای آن پاسخ نهایی ندارند. اتفاقاً پرسش جذاب‌تر همین‌جاست: چگونه مجموعه‌ای از واکنش‌های شیمیایی، تغییرات ژنتیکی و سازگاری‌های کالبدی، در طول تاریخ حیات، به سامانه‌ای رسیده‌اند که برای یک حشره چند میلی‌متری حکم یک سلاح دفاعی را دارد؟

پاسخ این پرسش هنوز در حال نوشته‌شدن است؛ و شاید همین، سوسک بمب‌افکن را از یک مثال پرطرفدار در مناظرات خلقت‌گرایی به یک موضوع جدی و زنده برای علم تکامل تبدیل می‌کند.