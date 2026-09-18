به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، در حال بررسی برنامه‌ای برای برگزاری نخستین دیدار خود با دلسى رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در اوایل هفته آینده است.

آکسیوس به نقل از منابع آگاه به مذاکرات گزارش داد که ترامپ قصد دارد هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شماری از رهبران کشور‌های حاشیه خلیج فارس درباره جنگ با ایران دیدار کند و همزمان، تلاش دارد زمانی را برای برگزاری یک نشست جانبی با رودریگز، احتمالا از روز سه‌شنبه، پیدا کند.

یکی از مشاوران ترامپ در این‌باره گفت: «ایران دشوار است، اما ونزوئلا بدون شک بزرگ‌ترین موفقیت رئیس‌جمهور است و دلسى کلید این موفقیت است. مگر اینکه اتفاق بسیار بدی رخ دهد، رئیس‌جمهور می‌خواهد زمانی را برای این دیدار پیدا کند.»

با این حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی درباره این دیدار گرفته نشده است و گفت: «هیچ چیز نهایی نشده است. این موضوع به رئیس‌جمهور بستگی دارد.»

ترامپ نیز روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با رودریگز گفت: «ممکن است این کار را انجام دهم، ممکن است.»

به نوشته آکسیوس، در صورت برگزاری این دیدار، نشست ترامپ و رودریگز در نیویورک و تنها چند بلوک دورتر از زندان فدرالی برگزار خواهد شد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا و متحد سابق رودریگز، در آن در انتظار محاکمه با اتهام‌های مرتبط با تروریسم و مواد مخدر است.

مادورو سوم ژانویه در کاراکاس طی عملیاتی نظامی که به دستور ترامپ انجام شد، ربوده و از ونزوئلا خارج شد. پس از این عملیات، رودریگز قدرت را در ونزوئلا به دست گرفت و همکاری نزدیکی با ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور آغاز کرد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این همکاری، توافق بلندمدت و گسترده نفتی میان آمریکا و ونزوئلا بوده است؛ توافقی که در داخل ونزوئلا با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است.

آکسیوس همچنین گزارش داد که برخی نزدیکان ترامپ نگران هستند انتشار تصاویر دیدار او با رودریگز، موقعیت سیاسی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا را در داخل این کشور تضعیف کند؛ زیرا ممکن است او بیش از پیش به‌عنوان فردی وابسته به آمریکا دیده شود.