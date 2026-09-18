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نفتکش متخلف "ترند" با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: نفتکش "ترند" مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۲۲
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سپاه

به گزارش تابناک؛ سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: عبورغیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

 

در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

 

بسم الله قاصم الجبارین

 

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی.

همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آنرا نمی‌دهند.

 

شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.

 

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌دهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

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سپاه پاسدراران انقلاب اسلامی نیروی دریای سپاه سردار عظمایی اصابت نفتکش
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