فرصت کوتاه در پنجره پساجنگ

وقتی جنگ تمام می‌شود، بازسازی آغاز می‌شود اما بازسازی فقط به معنای تعمیر ساختمان‌ها، جاده‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌هایی نیست که آسیب دیده‌اند. گاهی یک کشور بعد از بحران با مسئله‌ای بزرگ‌تر روبه‌روست: آیا قرار است همان ساختارها، همان قواعد و همان شیوه‌های تصمیم‌گیری گذشته دوباره احیا شوند یا بحران می‌تواند فرصتی برای اصلاح آنها ایجاد کند؟

این پرسش، دوره پساجنگ را از یک مرحله صرفاً اجرایی به یک مقطع مهم برای تصمیم‌گیری درباره آینده کشور تبدیل می‌کند. اگر همه تمرکز پس از جنگ روی جبران خسارت‌های فیزیکی باشد، ممکن است بخش مهم‌تری از مسئله نادیده گرفته شود؛ ساختار‌هایی که پیش از بحران نیز با ناکارآمدی، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و تعارض منافع مواجه بوده‌اند.

پساجنگ؛ فرصت یا بازگشت به گذشته؟

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد پایان جنگ الزاماً به توسعه منجر نمی‌شود. جنگ می‌تواند منابع یک کشور را فرسوده کند، زیرساخت‌ها را تخریب کند و سرمایه انسانی و اجتماعی را تحت فشار قرار دهد. اما همین دوره می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات نیز باشد؛ مشروط به اینکه تصمیم‌گیران فقط به بازگرداندن شرایط گذشته فکر نکنند.

آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کره و ویتنام هرکدام مسیر متفاوتی را پس از جنگ طی کردند. برخی اصلاحات اقتصادی را در اولویت قرار دادند، برخی سیاست‌های رفاهی را گسترش دادند و برخی تغییرات نهادی و مدیریتی را با بازسازی اقتصادی همراه کردند؛ بنابراین مسئله این نیست که ایران باید نسخه کدام کشور را کپی کند. نکته مهم‌تر این است که ایران باید نسخه متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی خودش را طراحی کند. پساجنگ به خودی خود موتور توسعه نیست؛ تصمیم‌هایی که در این دوره گرفته می‌شوند، تعیین می‌کنند که بحران به نقطه بازگشت تبدیل شود یا نقطه شروع تغییر.

ایران فقط با کمبود منابع مواجه نیست

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل مشکلات توسعه، تقلیل آنها به کمبود منابع است. گویی اگر پول، سرمایه یا منابع طبیعی بیشتری در اختیار باشد، مسائل کشور نیز خودبه‌خود حل خواهند شد. اما بخش قابل توجهی از مشکلات توسعه، به نحوه تصمیم‌گیری درباره منابع مربوط است.

آب نمونه روشنی از این مسئله است. مسئله فقط کمبود آب نیست؛ مسئله این است که چه کسی درباره تخصیص آب تصمیم می‌گیرد، چه منافعی در این تصمیم وجود دارد، هزینه تصمیم را چه کسی پرداخت می‌کند و منافع آن به چه گروه‌هایی می‌رسد. همین منطق درباره انرژی، بودجه، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و سیاست‌های حمایتی نیز صدق می‌کند. وقتی سیاست، منابع طبیعی و منافع اقتصادی در هم تنیده می‌شوند، دیگر نمی‌توان مشکلات توسعه را صرفاً با ابزار‌های فنی حل کرد. بخشی از مسئله، به ساختار تصمیم‌گیری و روابط میان گروه‌های ذی‌نفع بازمی‌گردد.

فقط «مسئله» را می‌بینیم

سال‌هاست درباره بسیاری از مشکلات ایران می‌دانیم که مسئله وجود دارد. بحران آب، ناترازی انرژی، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات محیط زیستی، موضوعات ناشناخته‌ای نیستند. اما دانستن اینکه «مشکل چیست» با فهمیدن اینکه «چرا مشکل ایجاد شده» تفاوت دارد.

اگر سیاست‌گذار فقط بگوید مصرف آب بالاست، هنوز مسئله را حل نکرده است. باید بداند چه کسانی از وضعیت موجود منتفع می‌شوند، چه کسانی متضرر خواهند شد و کدام گروه‌ها توان اثرگذاری بر تصمیم نهایی را دارند. اینجاست که مفاهیمی مانند «نقشه ذی‌نفعان» و «نقشه قدرت» اهمیت پیدا می‌کنند. سیاست‌گذاری واقعی فقط طراحی یک راه‌حل فنی نیست؛ شناخت زمین بازی نیز بخشی از خود راه‌حل است.

چرا تصمیم درست گاهی اجرا نمی‌شود؟

ممکن است کارشناسان یک سیاست مشخص را پیشنهاد کنند، اما همان سیاست در مرحله اجرا با مقاومت گروه‌های مختلف مواجه شود. دلیلش الزاماً مخالفت با توسعه نیست. هر اصلاحی هزینه و منفعت خود را دارد. اگر هزینه‌ها برای یک گروه متمرکز و منافع برای گروهی دیگر پراکنده باشد، طبیعی است که گروه متضرر انگیزه بیشتری برای مقاومت داشته باشد؛ بنابراین سیاست‌گذار باید پیش از تصمیم‌گیری بداند تصمیم او چه پیامد‌هایی دارد و چه نیرو‌هایی در برابر یا کنار آن قرار می‌گیرند. این همان فاصله‌ای است که میان «دانش کارشناسی» و «سیاست قابل اجرا» وجود دارد.

«عقل منفصل»؛ ایده‌ای که یک شرط اساسی دارد

ایده ایجاد یک دبیرخانه ملی برای دوره پساجنگ را می‌توان تلاشی برای پر کردن همین خلأ دانست؛ مجموعه‌ای که قرار نباشد دستگاه اجرایی یا نظارتی دیگری باشد، بلکه بتواند به‌عنوان یک ظرفیت مستقل برای تحلیل مسائل، طراحی سیاست، ارزیابی تصمیم‌ها و پایش نتایج عمل کند. چنین نهادی در صورت شکل‌گیری، تنها زمانی می‌تواند کارکرد واقعی داشته باشد که از استقلال کارشناسی برخوردار باشد.

اگر نهادی که مأمور نقد سیاست‌هاست، از همان دستگاه‌هایی دستور بگیرد که سیاست‌های مورد نقد را اجرا می‌کنند، فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود.«عقل منفصل» باید بتواند خارج از منافع سازمانی و کوتاه‌مدت به مسائل نگاه کند؛ حتی زمانی که نتیجه کارشناسی آن برای یک دستگاه، بخش یا گروه ذی‌نفع خوشایند نیست. در غیر این صورت، دبیرخانه جدید فقط یک عنوان تازه به فهرست نهاد‌های موجود اضافه خواهد کرد.

ایران به تصمیم بهتر نیاز دارد

یکی از مشکلات مزمن سیاست‌گذاری، فاصله میان تولید دانش و استفاده از آن در تصمیم‌گیری است. در ایران کمبود مطالعه و گزارش کارشناسی کم نیست. مشکل زمانی آغاز می‌شود که گزارش تولید می‌شود، اما مشخص نیست چه کسی باید بر اساس آن تصمیم بگیرد، چه زمانی باید تصمیم گرفته شود و بعد از اجرا چه نهادی باید نتیجه را ارزیابی کند.

استفاده از ابزار‌هایی مانند گزارش‌های مستقل، سناریونویسی، مدل‌سازی سیاستی و ارزیابی اثرات تصمیم‌ها می‌تواند این فاصله را کاهش دهد. سیاست‌گذاری نباید با اعلام یک تصمیم پایان یابد. شناسایی مسئله، بررسی گزینه‌ها، تصمیم‌گیری، اجرا، پایش و ارزیابی باید یک چرخه کامل تشکیل دهد. اگر سیاستی شکست خورد، باید معلوم باشد چرا شکست خورده است؛ نه اینکه صرفاً سیاست جدیدی جایگزین آن شود.

خطر بزرگ؛ بازسازی چیزی که مشکل‌ساز بوده!

دوره پساجنگ می‌تواند یک فرصت باشد، اما فرصت‌ها خودبه‌خود به اصلاحات تبدیل نمی‌شوند. ممکن است کشور بعد از جنگ تمام توان خود را صرف بازسازی زیرساخت‌ها کند و در نهایت همان ساختار‌های ناکارآمد گذشته را دوباره احیا کند. در این صورت، ساختمان‌ها تازه می‌شوند، اما قواعد قدیمی باقی می‌مانند؛ جاده‌ها ساخته می‌شوند، اما تصمیم‌گیری همچنان گرفتار همان موانع قبلی است؛ سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، اما نظام تخصیص منابع اصلاح نمی‌شود. این شاید مهم‌ترین هشدار در بحث «پساجنگ و توسعه» باشد. بازسازی اگر فقط به معنای بازگرداندن شرایط قبل از جنگ باشد، لزوماً توسعه نیست.

فرصت کوتاه برای تصمیم‌های بلندمدت

همبستگی اجتماعی ایجادشده در دوران بحران می‌تواند زمینه‌ای برای توافق بر سر مسائل اساسی کشور ایجاد کند، اما این ظرفیت دائمی نیست. هرچه از بحران فاصله گرفته شود، منافع گروهی، اختلافات نهادی و ملاحظات کوتاه‌مدت دوباره پررنگ‌تر می‌شوند. به همین دلیل، اگر قرار باشد دوره پساجنگ به نقطه‌ای برای اصلاح تبدیل شود، برنامه‌ریزی برای آن باید پیش از فرارسیدن دوره بازسازی انجام شده باشد، نه زمانی که همه دستگاه‌ها دوباره درگیر روزمرگی شده‌اند. پنجره فرصت پساجنگ ممکن است کوتاه باشد، اما تصمیم‌هایی که در آن گرفته می‌شوند می‌توانند اثراتی بسیار طولانی داشته باشند.

بعد از جنگ، چه چیزی باید ساخته شود؟

در نهایت، بحث پساجنگ را نباید فقط به میزان خسارت و هزینه بازسازی محدود کرد. کشوری که از یک بحران بزرگ خارج می‌شود، یک فرصت کم‌تکرار برای بازنگری در اولویت‌ها، اصلاح قواعد و تغییر شیوه تصمیم‌گیری در اختیار دارد. استفاده از این فرصت البته نیازمند اجماع، مشارکت ذی‌نفعان، استقلال کارشناسی و مهم‌تر از همه، اراده برای پذیرش هزینه اصلاحات است.

ایران بعد از جنگ می‌تواند تلاش کند هرچه سریع‌تر به نقطه قبل از بحران بازگردد؛ یا از این دوره برای پرسیدن یک سؤال اساسی‌تر استفاده کند: کدام بخش از گذشته ارزش بازسازی دارد و کدام بخش باید تغییر کند؟ بازسازی واقعی فقط ساختن آن چیزی نیست که جنگ از بین برده است. گاهی مهم‌ترین چیزی که یک کشور بعد از جنگ باید بسازد، شیوه‌ای بهتر برای تصمیم گرفتن درباره آینده است.