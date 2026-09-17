جفری ساکس اقتصاددان مشهور درباره تبعات حمله بدون محاسبه آمریکا به ایران گفت: «جنگ علیه ایران نتیجه بلاهت رهبری آمریکا است، قرار بود ایالات متحده ظرف یک روز دولت ایران را سرنگون و دونالد ترامپ هم رهبران بعدی را منصوب بکند، واقعاً با نوعی تبهکاری روبه‌رو هستیم که با حماقتی باورنکردنی در هم آمیخته است.» اظهارات کامل ساکس را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.