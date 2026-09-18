استایل خاص الهام حمیدی در کشور اسپانیا

الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

به گزارش تابناک؛ الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت. استایل و پوشش این بازیگر در عکس‌های منتشرشده مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. حمیدی در این تصاویر بخش‌هایی از سفر خود به اسپانیا را به نمایش گذاشته است.