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استایل خاص الهام حمیدی در کشور اسپانیا

الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۱۷
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الهام حمیدی

به گزارش تابناک؛ الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت. استایل و پوشش این بازیگر در عکس‌های منتشرشده مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. حمیدی در این تصاویر بخش‌هایی از سفر خود به اسپانیا را به نمایش گذاشته است.

استایل خاص الهام حمیدی در کشور اسپانیا

استایل خاص الهام حمیدی در کشور اسپانیا

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الهام حمیدی بازیگر اسپانیا
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