استایل خاص الهام حمیدی در کشور اسپانیا
الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۱۷| |
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به گزارش تابناک؛ الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی تازه در صفحه اینستاگرامش تصاویری از سفر خود به اسپانیا را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت. استایل و پوشش این بازیگر در عکسهای منتشرشده مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهایی را به همراه داشته است. حمیدی در این تصاویر بخشهایی از سفر خود به اسپانیا را به نمایش گذاشته است.
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