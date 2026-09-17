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واکنش قالیباف به وتوی چین و روسیه در شورای امنیت

وتوی پیش‌نویس قطعنامهٔ غیرقانونی آمریکا توسط چین و روسیه، مانع سوء استفاده سیاسی از شورای امنیت شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۱۰
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1070 بازدید
توییت قالیباف



به گزارش تابناک؛ قالیباف در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است. 
وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. 
ما باید از چندجانبه‌گرایی دفاع کنیم؛ زیرا یک‌جانبه‌گرایی در خدمت منافع هیچ‌کس نیست.

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قالیباف وتوی چین و روسیه قطعنامه آمریکا علیه ایران شورای امنیت
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