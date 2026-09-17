ادعای آمریکا درباره حضور هیئت ایران در سازمان ملل
آمریکا مدعی صدور مجوز حضور هیئت اصلی ایران در نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۰۹| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه آمریکا، مدعی شد که مانعی برای حضور تیم اصلی دیپلماتیک ایران در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک وجود ندارد.
واشنگتن ادعا کرده است که به آنچه «هیئت اصلی» جمهوری اسلامی ایران نامیده، برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، مجوزهای لازم را صادر میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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