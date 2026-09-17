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پیام معنادار رحیم صفوی درباره یمن و آمریکا

سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نیرو‌های مسلح در شبکه ایکس نوشت: یمن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۰۶
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سرلشکر صفوی

 

به گزارش تابناک، سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نیرو‌های مسلح شامگاه پنج شنبه در شبکه ایکس نوشت: "از صنعا تا باب‌المندب، یمن با ایمان و اراده، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد. این فتح مبارک را به ملت قهرمان یمن و فرماندهان انصارالله تبریک می‌گویم. "

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سرلشکر صفوی یمن آمریکا
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