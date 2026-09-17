آمریکا ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ به عربستان میفروشد
به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه آمریکا در وبسایت رسمی خود از موافقت با یک معامله فروش تسلیحاتی به عربستان سعودی خبر داد که شامل جنگندههای «اف-۳۵ لایتنینگ ۲» و طیف گستردهای از تجهیزات و خدمات مرتبط با آن به ارزش کلی برآوردی ۲۴.۳ میلیارد دلار است.
بر اساس این معامله پیشنهادی، عربستان خواستار خرید ۴۸ فروند جنگنده F-۳۵ A با قابلیت برخاست و فرود متعارف، به همراه ۴۹ موتور از نوع Pratt & Whitney F ۱۳۵-PW-۱۰۰ شده است که ۴۸ موتور برای جنگندهها و یک موتور نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده است.
این بسته همچنین مجموعه گستردهای از تجهیزات و سامانههای پشتیبانی را شامل میشود که از جمله آنها میتوان به دستگاههای بارگذاری کلیدهای رمزگذاریشده AN/PYQ-۱۰، واحدهای رمزگذاری KIV-۷۸، سامانههای ارتباطی امن، ناوبری دقیق و تجهیزات رمزنگاری، همچنین پشتیبانی از پایگاههای داده جنگ الکترونیک اشاره کرد.
این معامله همچنین شامل تجهیزات و وسایل پشتیبانی هواپیماها و مهمات، قطعات یدکی، مواد مصرفی و ملحقات، خدمات تعمیر، تجهیزات و سامانههای آموزشی و قطعات یدکی مربوط به آنها، برنامه ارتقای اجزای موتور و همچنین عملیات اصلاح و نگهداری اساسی و دورهای خواهد بود.
این بسته همچنین ارائه و پشتیبانی از نرمافزارهای طبقهبندیشده و غیرطبقهبندیشده، انتشارات و اسناد فنی، خدمات حملونقل، ترانزیت و سوختگیری مجدد، آموزش کارکنان و تجهیزات آموزشی از جمله شبیهسازها، پوشاک، منسوجات و تجهیزات فردی، همچنین مطالعات و بررسیهای فنی و بررسیهای مربوط به سایتها را در بر میگیرد.
بر اساس این معامله پیشنهادی، خدمات پشتیبانی دولتی، مهندسی، فنی و لجستیکی آمریکا نیز ارائه خواهد شد و عناصر دیگری مرتبط با پشتیبانی لجستیکی و اجرای این برنامه در نظر گرفته شده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این معامله پیشنهادی با تقویت امنیت یک کشور اصلی خارج از پیمان آتلانتیک شمالی که واشنگتن آن را عامل ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج فارس میداند، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا حمایت خواهد کرد.
بر اساس ارزیابی آمریکا که در اطلاعیه مربوط به این معامله آمده است، فروش این تجهیزات و ارائه پشتیبانی مذکور موجب تغییر توازن نظامی در منطقه نخواهد شد.
منبع: ایسنا