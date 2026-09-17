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الجزیره: تهدید‌ات ترامپ زمینه‌سازی برای مذاکرات است

تهدید ترامپ علیه ایران به گفته خبرنگار الجزیره ممکن است با هدف زمینه‌سازی برای مذاکره مطرح شده باشد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۷
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533 بازدید
دونالد ترامپ

 

به گزارش تابناک؛ خبرنگار الجزیره اعلام کرد: صحبت‌های ترامپ درباره حمله به ایران تلاشی برای زمینه‌سازی مذاکره است؛ چون بلافاصله پس از سفر عراقچی به پکن مطرح شد، تماس وزرای خارجه چین و آمریکا نشان می‌دهد چین در حال سنجش تمایل دو طرف است و ایران به دنبال کسی است که تضمین‌های لازم را بدهد.

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دونالد ترامپ مذاکره الجزیره
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