به گزارش تابناک؛ خبرنگار الجزیره اعلام کرد: صحبت‌های ترامپ درباره حمله به ایران تلاشی برای زمینه‌سازی مذاکره است؛ چون بلافاصله پس از سفر عراقچی به پکن مطرح شد، تماس وزرای خارجه چین و آمریکا نشان می‌دهد چین در حال سنجش تمایل دو طرف است و ایران به دنبال کسی است که تضمین‌های لازم را بدهد.