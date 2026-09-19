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بیماری‌هایی که سال‌ها بدون علامت می‌مانند!

در این گزارش شما را با بیماری هایی آشنا می کنیم که در مراحل اولیه هیچ نشانه واضحی ایجاد نمی‌کنند و ندارند و ممکن است فرد برای مدت طولانی از وجود آن‌ها بی‌خبر باشد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۵
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بیماری های خاموش

به گزارش تابناک؛ برخی بیماری‌ها در مراحل اولیه هیچ نشانه واضحی ایجاد نمی‌کنند و ممکن است فرد برای مدت طولانی از وجود آن‌ها بی‌خبر باشد.  

بعضی بیماری های مهم ممکن است مدت ها بدون علامت مشخص پیش بروند و فرد زمانی متوجه آن ها شود که بیماری پیشرفت کرده است. به همین دلیل، اندازه گیری های دوره ای و غربالگری های متناسب با سن و عوامل خطر اهمیت زیادی دارند.

فشار خون بالا

 اغلب علامت مشخصی ندارد، اما در صورت کنترل نشدن می تواند خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و آسیب کلیه را افزایش دهد. اندازه گیری منظم فشار خون ساده ترین راه برای شناسایی آن است.

کلسترول بالا

 معمولا هیچ علامتی ایجاد نمی کند، اما افزایش LDL می تواند به تشکیل پلاک در رگ ها و افزایش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی منجر شود. آزمایش خون می تواند وضعیت چربی های خون را مشخص کند.

دیابت نوع 2

 ممکن است سال ها بدون علائم واضح باقی بماند. آزمایش قند خون و HbA1c به شناسایی دیابت و پیش دیابت کمک می کنند و تشخیص زودهنگام فرصت بیشتری برای کنترل بیماری و کاهش عوارض ایجاد می کند.

سرطان ریه

 در مراحل اولیه ممکن است علامت مشخصی نداشته باشد. غربالگری با سی تی اسکن با دوز پایین برای افراد پرخطر، به ویژه برخی افراد با سابقه قابل توجه مصرف سیگار، می تواند به تشخیص زودهنگام کمک کند.

هپاتیت C

 بسیاری از مبتلایان در ابتدا علامتی ندارند، اما عفونت مزمن می تواند به آسیب کبدی، سیروز و سرطان کبد منجر شود. آزمایش خون می تواند عفونت را شناسایی کند و امروزه درمان های بسیار موثری برای هپاتیت C وجود دارد.

سرطان روده بزرگ

 ممکن است پیش از ایجاد علائم قابل توجه شکل بگیرد. غربالگری می تواند سرطان را زود تشخیص دهد و حتی برخی پولیپ های پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان شناسایی و بردارد.

عفونت HPV

 بسیاری از عفونت های HPV بدون علامت هستند و خودبه خود برطرف می شوند، اما برخی انواع پرخطر می توانند در طول زمان باعث تغییرات سلولی و بعضی سرطان ها شوند. واکسیناسیون و غربالگری سرطان دهانه رحم از ابزارهای مهم پیشگیری هستند.

پوکی استخوان

 این بیماری معمولا تا زمان شکستگی علامت مشخصی ندارد. خطر آن با افزایش سن بیشتر می شود و در افراد واجد شرایط، سنجش تراکم استخوان می تواند به تشخیص زودهنگام کمک کند.

نکته مهم این است که همه افراد به همه این آزمایش ها نیاز ندارند. سن، جنسیت، سابقه خانوادگی، عوامل خطر و شرایط فردی تعیین می کنند چه غربالگری هایی و در چه زمانی لازم هستند.

اگر درباره انجام آزمایش یا غربالگری مناسب خودتان تردید دارید، با پزشک مشورت کنید.

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برچسب ها
بیماری های خاموش فشار خون بیماری کلسترول بالا دیابت هپاتت سرطان عفونت hpv
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