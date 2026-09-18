چگونه ظاهرمان را پذیرا باشیم؟
به گزارش تابناک؛ افکار وسواسی درباره تصویر بدنی انرژی روانی فراوانی از انسان میگیرد و کیفیت زیست روزمره را کاهش میدهد. در روزگاری که تبلیغات داروهای لاغری، فیلترهای ویرایش چهره و بمباران تصاویر دستکاریشده در شبکههای اجتماعی همه جا را فراگرفته، مهربان بودن با ظاهر فیزیکی کار دشواری به نظر میرسد.
رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) راهکار متفاوتی پیش پای ما میگذارد که بر پایه مفهوم انعطافپذیری تصویر بدنی (Body Image Flexibility)است. این مهارت روانشناختی به معنای شیفتگی اجباری نسبت به اندام نیست، بلکه یاد میدهد هنگام هجوم قضاوتهای ناخوشایند، کنترل زندگی و رفتار خود را به دست این افکار گذرا نسپاریم و حضور در لحظه را تجربه کنیم.
تصویر بدنی پایدار زمانی شکل میگیرد که تمرکز خود را به جای ظاهر بیرونی، به رخدادهای فیزیولوژیک درون بدن معطوف کنیم. وقتی مقابل آینه میایستید و نگاهتان روی چینوچروک، فرم بینی یا چربیهای شکم قفل میشود، آگاهی درونی (Interoceptive Awareness) ابزار قدرتمندی برای تغییر زاویه دید به شمار میرود. در این شرایط باید به ضربان قلب، ریتم انبساط و انقباض قفسه سینه هنگام تنفس یا حس سیری و گرسنگی دستگاه گوارش دقت کرد. آگاهی درونی مغز را از چرخه باطل انتقاد ظاهری بیرون میکشد و باعث تنظیم بهتر اشتها، کاهش سطح اضطراب و درک عمیقتر سیگنالهای حیاتی ارگانهای داخلی میشود.
ارزشگذاری بر کارایی و توانمندیهای زیستی بدن
نگاه ابزاری صِرف به بدن را میتوان با قدردانی از قابلیتهای عملکردی اندامها جایگزین کرد. بدن انسان پیش از آنکه تصویری برای تماشا در شبکههای اجتماعی باشد، سامانهای شگفتانگیز برای تعامل با واقعیت جهان پیرامون است. وقتی روی زمین نشستهاید، چشمان شما توانایی تفکیک رنگ برگهای درختان را دارند و گوشهایتان امواج صوتی محیط را دریافت میکنند. عملکرد زیستی بدن به ما اجازه لمس اشیا، راه رفتن و نفس کشیدن در هوای آزاد را میدهد و یادآوری این تواناییهای شگفتانگیز فیزیکی، احساس پیوند با جهان هستی را تقویت کرده و ظاهرگرایی مفرط را کمرنگ میسازد.
واکاوی انگیزهها و رفتارهای پنهان بدنی، لایههای ناخودآگاه اضطراب ظاهری را آشکار میکند. رفتارهای روزمره مثل داخل کشیدن مداوم عضلات شکم برای لاغرتر به نظر رسیدن، پاسخی شرطیشده به فشارهای فرهنگی و الگوهای غیرواقعی جامعه است. توجه آگاهانه به اینکه چه زمانی و در چه موقعیتهایی بدن خود را منقبض میکنید، ریشههای محیطی این واکنشها را برملا میسازد. پایش رفتارهای شرطیشده نشان میدهد قضاوتهای بیرونی چگونه تنش فیزیکی مداومی به ساختار عضلانی تحمیل میکنند و مانع از احساس راحتی، حرف زدن در جمع یا لذت بردن از لحظات ساده زندگی میشوند.
ارزیابی میزان هدررفت انرژی روانی روزانه
محاسبه زمان و توانی که صرف نگرانی از ظاهر میشود، پرده از هزینههای سنگین این وسواس برمیدارد. صرف ساعتهای طولانی برای عکاسی وسواسی، روتینهای بیپایان آرایشی یا بررسی مکرر چهره در بازتاب شیشهها، فرصت رشد خلاقیت و ارتباط انسانی واقعی را از بین میبرد. بررسی دقیق نحوه مصرف انرژی ذهنی کمک میکند فعالیتهای مخرب را با کارهایی نظیر پیادهروی در طبیعت، ورزشهای لذتبخش یا وقتگذرانی با دوستان جایگزین کنیم. حفظ انرژی روانی به ما فرصت میدهد استعدادها، مهارتهای ارتباطی و توانمندیهای فکری خود را گسترش دهیم، زیرا هویت واقعی ما فراتر از ظاهر گذراست.
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پیوند عمیقی میان فرهنگ بصری مدرن و تشدید اختلال بدشکلی بدنی (Body Dysmorphic Disorder) وجود دارد. تاریخ تحول معیارهای زیبایی نشان میدهد الگوهای ریختشناسی همواره بر اساس منافع تجاری صنایع مد و دارو دستکاری شدهاند و ثبات زیستی ندارند.
پردازش مداوم تصاویر دستکاریشده توسط الگوریتمهای هوش مصنوعی، خطاهای شناختی سیستم پاداش مغز را تشدید میکند. روانشناسی تکاملی نشان میدهد مقایسه دائمی خود با ایدهآلهای ناممکن رسانهای، احساس تهدید بقا و طرد اجتماعی را در سیستم لیمبیک فعال کرده و چرخه اضطراب مزمن را تقویت مینماید.
بازتعریف رابطه با کالبد بر پایه ذهنآگاهی کاربردی
مغز انسان در مواجهه با آینه به جای دریافت دادههای خام، تصویری ساخته شده از ترسها و شرطیشدگیهای گذشته را بازتولید میکند. جایگزینی این نگرش با تمرینهای حسی نظیر راه رفتن با پای برهنه روی خاک، احساس گرمای آفتاب روی پوست و لمس بافتهای مختلف، درک حسی را از سطح بینایی به کل سیستم عصبی گسترش میدهد. ذهنآگاهی جسمانی مسیرهای عصبی تازهای در قشر مخ باز میکند تا فرد بدون درگیر شدن در تله ارزشیابیهای بیرونی، حضور فیزیکی آرامی را در لحظه تجربه نماید.