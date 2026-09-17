En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

افشاگری نظامی آمریکایی از خسارت سنگین پایگاه‌های آمریکا

بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا موضوعی نیست که به گفته یک نظامی ارشد این کشور در چند ماه انجام شود؛ او مدعی شده برای احیای آنچه در جریان درگیری با ایران ویران شده، سال‌ها زمان لازم است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۸
| |
1593 بازدید
پایگاه آمریکا



به گزارش تابناک؛ نظامی ارشد آمریکایی در مصاحبه با ای‌بی‌سی نیوز گفت: من معتقدم که مردم آمریکا از میزان خساراتی که پایگاه‌های آمریکایی در حال حاضر به دلیل درگیری با ایران متحمل می‌شوند، بی‌اطلاع هستند.

این پایگاه‌ها به شکلی جبران‌ناپذیر آسیب دیده‌اند. اگر بخواهیم آن‌ها را بازسازی کنیم، یک تعهد چند دهه‌ای خواهد بود. 

یعنی این چیزی نیست که در شش ماه درست شود. ما داریم درباره سال‌ها و سال‌ها ساخت و بازسازی صحبت می‌کنیم تا آنچه ویران شده دوباره برپا شود.

نظامی آمریکایی تأکید کرد که پنتاگون درباره جنگ کنونی علیه ایران پنهان‌کاری کرده است. 

این نظامی گفت: این قضیه مخفی نگه داشته می‌شود و ما طوری رفتار می‌کنیم که انگار مسئله مهمی نیست.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
پایگاه آمریکا بازسازی پنتاگون
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف سرباز آمریکایی به کشتن غیرنظامیان در ایران
ارتش آمریکا درپی جنگ ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفت!
پنتاگون تایید کرد؛ اف-۳۵ هدف حمله ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۳ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۵ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qqa
tabnak.ir/005qqa