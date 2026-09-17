افشاگری نظامی آمریکایی از خسارت سنگین پایگاههای آمریکا
بازسازی پایگاههای آسیبدیده آمریکا موضوعی نیست که به گفته یک نظامی ارشد این کشور در چند ماه انجام شود؛ او مدعی شده برای احیای آنچه در جریان درگیری با ایران ویران شده، سالها زمان لازم است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۸| |
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به گزارش تابناک؛ نظامی ارشد آمریکایی در مصاحبه با ایبیسی نیوز گفت: من معتقدم که مردم آمریکا از میزان خساراتی که پایگاههای آمریکایی در حال حاضر به دلیل درگیری با ایران متحمل میشوند، بیاطلاع هستند.
این پایگاهها به شکلی جبرانناپذیر آسیب دیدهاند. اگر بخواهیم آنها را بازسازی کنیم، یک تعهد چند دههای خواهد بود.
یعنی این چیزی نیست که در شش ماه درست شود. ما داریم درباره سالها و سالها ساخت و بازسازی صحبت میکنیم تا آنچه ویران شده دوباره برپا شود.
نظامی آمریکایی تأکید کرد که پنتاگون درباره جنگ کنونی علیه ایران پنهانکاری کرده است.
این نظامی گفت: این قضیه مخفی نگه داشته میشود و ما طوری رفتار میکنیم که انگار مسئله مهمی نیست.
منبع: فارس
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