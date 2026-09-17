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حادثه برای یک نفتکش در سواحل یمن

یک نفتکش در سواحل یمن هدف تعقیب یک قایق ناشناس قرار گرفت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در فاصله ۷۵ مایل دریایی شرق عدن خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۷
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نفتکش

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز پنجشنبه از یک حادثه برای یک کشتی در سواحل یمن خبر داد.

به گزارش تابناک، این سازمان گفت گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۷۵ مایل دریایی در شرق شهر عدن دریافت کرده است. برخی منابع غیر رسمی می‌گویند در جریان این حادثه، یک کشتی مورد حمله قرار گرفته است. سازمان تجارت دریایی خبر داد یک فروند نفت‌کش در این منطقه توسط یک قایق ناشناس هدف تعقیب قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست این نفتکش متعلق به چه کشوری بوده و چه گروهی به این کشتی حمله کرده‌اند. پیش از این نیز این سازمان بار‌ها گزارش‌هایی درباره حادثه برای نفتکش‌های مختلف منتشر کرده است.

منبع: فارس

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