پشت پرده قتل عام خانوادگی در پونک
قتل عام خانوادگی در پونک با اعترافات و ادعاهای متهم درباره سالها اختلاف بر سر ارث همراه شده است؛ او مدعی شده اعضای خانواده او را برای واگذاری سهم ارث تحت فشار قرار میدادند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۶| |
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به گزارش تابناک؛ قتل عام خانوادگی در پونک در حالی رخ داد که اختلافات خانوادگی بر سر موضوع ارث از سالها قبل آغاز شده بود و فشارهای روحی و مشکلات ناشی از آن، به گفته متهم، او را به مرز فروپاشی رسانده بود.
او مدعی شد مادرش برای واگذاری سهم ارث، بهطور مداوم او را تحت فشار قرار میداده و پیش از فوت پدرش نیز از خانه خانوادگی خارج شده است. متهم همچنین گفت مدتی کارتنخواب بوده و حدود یک سال در انباری زندگی میکرده است.
متهم در ادامه مدعی شد اعضای خانواده به او گفته بودند «یا سهم ارثت را واگذار کن یا برو بمیر» و با وجود درخواست کمک از اطرافیان، حمایتی دریافت نکرده است.
منبع: رکنا
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