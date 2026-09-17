پشت پرده قتل عام خانوادگی در پونک

قتل عام خانوادگی در پونک با اعترافات و ادعاهای متهم درباره سال‌ها اختلاف بر سر ارث همراه شده است؛ او مدعی شده اعضای خانواده او را برای واگذاری سهم ارث تحت فشار قرار می‌دادند.

به گزارش تابناک؛ قتل عام خانوادگی در پونک در حالی رخ داد که اختلافات خانوادگی بر سر موضوع ارث از سال‌ها قبل آغاز شده بود و فشارهای روحی و مشکلات ناشی از آن، به گفته متهم، او را به مرز فروپاشی رسانده بود.

او مدعی شد مادرش برای واگذاری سهم ارث، به‌طور مداوم او را تحت فشار قرار می‌داده و پیش از فوت پدرش نیز از خانه خانوادگی خارج شده است. متهم همچنین گفت مدتی کارتن‌خواب بوده و حدود یک سال در انباری زندگی می‌کرده است.

متهم در ادامه مدعی شد اعضای خانواده به او گفته بودند «یا سهم ارثت را واگذار کن یا برو بمیر» و با وجود درخواست کمک از اطرافیان، حمایتی دریافت نکرده است.

منبع: رکنا