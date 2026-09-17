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واکنش تند چین: حمله آمریکا به ایران عامل بحران کنونی

واکنش تند چین به حمله آمریکا به ایران در شورای امنیت سازمان ملل با این موضع همراه شد که حملات آمریکا عامل بحران کنونی است. نماینده پکن ضمن رد قطعنامه ضدایرانی، خواستار اقدام مسئولانه شورا در قبال برنامه هسته‌ای ایران شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۵
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شورای امنیت ملی

 

به گزارش تابناک؛ حمله آمریکا به ایران ریشه بحران کنونی است. نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با بیان این موضع و رد قطعنامه ضدایرانی، خواستار اقدام مسئولانه شورا در موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران شد و تأکید کرد که تحریم‌ها موجب تشدید تنش‌ها می‌شوند.

روسیه تاکید کرد مکانیسم ماشه فعال نشده

نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید هیئت کارشناسان کمیته ۱۷۳۷، این کمیته را «نامشروع» دانسته و تأکید کرد که مکانیسم ماشه فعال نشده و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به اجرا در نیامده است.

پاکستان رای ممتنع داد

نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل که به این طرح رأی ممتنع داد، بر اتخاذ ابزار دیپلماسی و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایبندی ایران تأکید نمود.

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قبل از اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام، شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ علیه ایران، کمیته‌ای به نام «کمیته ۱۷۳۷» را تشکیل داده بود که وظایف مهمی در خصوص اجرای تحریم‌ها به عهده داشت و بدون آن، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه ایران عملاً ممکن نبود.

اما بعد از تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، روسیه و چین با اشاره به تعهد ایران به برجام بار‌ها تأکید کرده‌اند که مانع از احیای این کمیته خواهند شد.

منبع: فارس

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