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احضار سفیر آلمان و ابلاغ مراتب اعتراض شدید تهران

احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه با واکنش تهران به اظهارات صدراعظم این کشور درباره ایران همراه شد؛ مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه ضمن رد این ادعاها، اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۸۳
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وزارت خارجه

به گزارش تابناک؛ در پی موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران و همچنین برخی اقدامات مداخله‌جویانه سفارت آلمان در تهران، اکسل ویلهلم دیتمان سفیر آلمان در تهران، توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض کشورمان به وی ابلاغ گردید. 

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن رد ادعا‌های بی‌اساس صدراعظم آلمان در رابطه با ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به رویکرد ناموجه و مخرب آلمان در ارتباط با مسائل منطقه و ایران ابلاغ کرد و بر لزوم اصلاح این رویکرد تاکید نمود.

اعتراض ایران به حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی آلمان از رژیم صهیونیستی، یادآور شد که مردم منطقه و جهان هیات‌حاکمه آلمان را همدست نسل‌کشی و دیگر جنایت‌های ارتکابی اسرائیل علیه فلسطینیان و نیز سایر کشور‌های منطقه می‌دانند.

سفیر آلمان اظهار داشت مراتب اعتراض ایران را به دولت متبوعش منعکس خواهد کرد.

منبع: ایسنا

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