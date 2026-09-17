بازداشت مأموران خاطی در تبریز
به گزارش تابناک؛ بازداشت مأموران خاطی پس از انتشار تصویری از برخورد چند مأمور با یک فرد در تبریز، در حالی صورت گرفته است که پیگیریها از سازمان قضایی نیروهای مسلح نشان میدهد دستگاه قضایی بلافاصله برای افراد مورد اشاره پرونده تشکیل داده و مأموران خاطی اکنون در بازداشت هستند؛ همزمان فراجا نیز با عوامل حاضر در فیلم برخورد آییننامهای و درونسازمانی کرده و از فرد مزبور دلجویی شده است.
تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت.
فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی نیز در خصوص این درگیری اعلام کرد این حادثه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فرد در یک نزاع خیابانی رخ داده و مأموران دخیل همان زمان با اقدام انضباطی و «انتظار خدمت» مواجه شدهاند.
سردار علی محمدی با اشاره به سوابق متعدد متهم از جمله قمهکشی، نزاع، مزاحمت خیابانی و توزیع مواد مخدر تأکید کرد این سوابق به هیچوجه رفتار خارج از قانون مأموران را توجیه نمیکند.
منبع: فارس