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کد خبر:۱۳۹۴۷۷۹
کد خبر:۱۳۹۴۷۷۹
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نبض خبر

سرکوب شدید مستند ضداسرائیلی همزمان با اکران فیلم ضدایرانی!

همزمان با اکران مستندی ضداسرائیلی توسط دو کارگردان اسرائیلی که با موجی از حملات و تهدیدها در این رژیم روبه‌رو شده‌اند، یک بازیگر ایرانی نیز با اکران فیلمی ضدایرانی در جشنواره، بدون اشاره به جنگ و جنایات آمریکا و اسرائیل، به سیاه‌نمایی علیه ایران پرداخته است. فیلمی که در فاصله جنگ دوازده روزه تا جنگ رمضان ساخته شده است؛ اما گویی این بازیگر فراموش کرده که این فیلم در کشوری ساخته شده که اگر قدرتمند و توانمند نبود، او به‌جای ساخت فیلم علیه کشورش، مانند مردم غزه شاید به‌دنبال سرپناه، امنیت و کمک‌های غذایی بود.
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نبض خبر فیلم مراقب سینما ویدیو مستند اسرائیل
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