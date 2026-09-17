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شکست قطعنامه ضدایرانی با وتوی چین و روسیه

شکست طرح آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با وتوی چین و روسیه رقم خورد و این طرح خصمانه دولت آمریکا به دلیل مخالفت این دو عضو دائم شورا ناکام ماند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۸
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شورای امنیت

به گزارش تابناک؛ تلاش دولت تروریست آمریکا برای تمدید مأموریت تیم موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌ها علیه ایران، با استفاده از حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.

 قطعنامه پیشنهادی آمریکا که به دنبال تمدید فعالیت گروه موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران بود، با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستور کار خارج شد.

منبع: تسنیم

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شورای امنیت وتو قطعنامه ضدایرانی چین روسیه
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