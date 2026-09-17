شکست قطعنامه ضدایرانی با وتوی چین و روسیه

شکست طرح آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با وتوی چین و روسیه رقم خورد و این طرح خصمانه دولت آمریکا به دلیل مخالفت این دو عضو دائم شورا ناکام ماند.

به گزارش تابناک؛ تلاش دولت تروریست آمریکا برای تمدید مأموریت تیم موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌ها علیه ایران، با استفاده از حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا که به دنبال تمدید فعالیت گروه موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران بود، با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستور کار خارج شد.

منبع: تسنیم