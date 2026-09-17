عربستان به دنبال نابودی کامل یمن بود
به گزارش تابناک؛ سخنرانی مهم سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن درباره آخرین تحولات و رخدادهای این کشور و منطقه از لحظاتی پیش آغاز شد که محورهای مهم آن به این شرح است:
خدای متعال را به خاطر پیروزیهای بزرگی که به ملت عزیز ما در مقابله با تجاوز ظالمانه سعودی، عطا کرده، حمد و سپاس میگویم.
پیروزیهایی که به دست آمد، با کمک خداوند و در چارچوب مسئله عادلانه ملت ما محقق شد.
مردم عزیز ما همچنان به مقابله با تجاوزگری دشمن و محاصره ظالمانه کشورشان ادامه میدهند، ما در دوازدهمین سال این جنگ و محاصره هستیم و دشمن سعودی آن را با نظارت آمریکایی و تحریک صهیونیستی اجرا میکند.
دشمن سعودی در مرحله «کاهش تنش» نیز به دنبال آن بود که یمن را در تمام سطوح به مرحله فروپاشی و استیصال برساند.
ملت ما آغازگر جنگ نبوده و نیست؛ ما در موضع «دفاع» قرار داریم و حملات اخیر با بمباران فرودگاه صنعا توسط سعودیها آغاز شد که هیچ توجیه مشروعی ندارد.
سعودی در ۱۲ سال گذشته هیچ حرمتی را نگه نداشته و با هدف قرار دادن بازارها، منازل، بیمارستانها و مدارس، عملاً دست به نسلکشی و قتل عام هزاران زن و کودک یمنی زده است.
منبع: تسنیم