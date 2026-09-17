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راههای ثروتمند شدن ترامپ چیست؟

ثروتمندتر شدن ترامپ در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، با افزایش حدود ۶۰ درصدی دارایی‌های شخصی او همزمان شده است. او در این مدت با ورود دوباره به کاخ سفید توانست بخش قابل‌توجهی به ثروت خود اضافه کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۶
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ ثروت ترامپ از آغاز ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۲۴ تاکنون، بر اساس جدیدترین بررسی نشریه فوربس، حدود ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این درحالی است که تا پیش از سال ۲۰۲۴، ثروت ترامپ در مجموع دوران زندگی‌اش (۷۸سال) فقط حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده بود. اما طی دو سال ریاست‌جمهوری، بر اساس گزارش فوربس، این افزایش ثروت به فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال، دارایی‌های نقدی، باشگاه‌ها و املاک گلف و همچنین کسب‌وکار‌های مرتبط با برند ترامپ نسبت داده شده است.

فوربس ارزش دارایی‌های نقدی و رمزارزی ترامپ را حدود ۲.۴ میلیارد دلار و ارزش مجموعه باشگاه‌ها و اقامتگاه‌های گلف او را حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

منبع: فارس

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