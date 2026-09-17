پیشنهاد جدید عربستان به انصارالله یمن
پیشنهاد عربستان به انصارالله یمن برای برقراری آتشبس دو هفتهای از طریق عمان مطرح شده و قرار است در این مدت، درباره راهحل پرونده انسانی یمن گفتوگو شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۵| |
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المیادین نوشت: یک منبع آگاه میگوید: یشنهاد عربستان به انصارالله یمن از طریق عمان، برقراری یک آتشبس دو هفتهای است تا در جریان آن گفتوگوها برای بررسی راهحل پرونده انسانی یمن صورت گیرد.
به گزارش تابناک، این منبع افزود: عربستان سعودی تأکید کرده است که توافق پیرامون پرونده انسانی در یمن، در طول مدت این آتشبس اعلام خواهد شد.
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