هشدار پلیس فتا به خریداران از سایت دیوار و شیپور
خریداران از سایتهای نیازمندی (مثل دیوار و شیپور) به هشدار پلیس فتا درخصوص پرداخت بیعانه پیش از خرید توجه نمایند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۳| |
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به گزارش تابناک؛ سایتهای دیوار و شیپور در حالی به یکی از بسترهای خرید و فروش کالا تبدیل شدهاند که معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به خریداران در این سایتهای نیازمندی درباره کلاهبرداریهای احتمالی هشدار داد.
سرهنگ جواد مختاررضایی در این خصوص گفت: از پرداخت هرگونه مبلغ بهعنوان بیعانه، پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنید.
وی اصرار فروشنده به دریافت بیعانه یا پرداختهای غیرمعمول را از نشانههای کلاهبرداری دانست و تأکید کرد: یا معامله را به صورت حضوری انجام دهید و پس از بررسی کالا و مدارک تسویه کنید. یا حتماً از قابلیت پرداخت امن خودِ پلتفرم استفاده کنید.
منبع: ایسنا
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