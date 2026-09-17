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هشدار پلیس فتا به خریداران از سایت دیوار و شیپور

خریداران از سایت‌های نیازمندی (مثل دیوار و شیپور) به هشدار پلیس فتا درخصوص پرداخت بیعانه پیش از خرید توجه نمایند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۳
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پلیس فتا

به گزارش تابناک؛ سایت‌های دیوار و شیپور در حالی به یکی از بسترهای خرید و فروش کالا تبدیل شده‌اند که معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به خریداران در این سایت‌های نیازمندی درباره کلاهبرداری‌های احتمالی هشدار داد.

 سرهنگ جواد مختاررضایی در این خصوص گفت: از پرداخت هرگونه مبلغ به‌عنوان بیعانه، پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنید.

وی اصرار فروشنده به دریافت بیعانه یا پرداخت‌های غیرمعمول را از نشانه‌های کلاهبرداری دانست و تأکید کرد: یا معامله را به صورت حضوری انجام دهید و پس از بررسی کالا و مدارک تسویه کنید. یا حتماً از قابلیت پرداخت امن خودِ پلتفرم استفاده کنید.

منبع: ایسنا

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پلیس فتا سایت دیوار شیپور بیعانه کلاهبرداری
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