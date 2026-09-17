خریداران از سایت‌های نیازمندی (مثل دیوار و شیپور) به هشدار پلیس فتا درخصوص پرداخت بیعانه پیش از خرید توجه نمایند.

هشدار پلیس فتا به خریداران از سایت دیوار و شیپور

به گزارش تابناک؛ سایت‌های دیوار و شیپور در حالی به یکی از بسترهای خرید و فروش کالا تبدیل شده‌اند که معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به خریداران در این سایت‌های نیازمندی درباره کلاهبرداری‌های احتمالی هشدار داد.

سرهنگ جواد مختاررضایی در این خصوص گفت: از پرداخت هرگونه مبلغ به‌عنوان بیعانه، پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنید.

وی اصرار فروشنده به دریافت بیعانه یا پرداخت‌های غیرمعمول را از نشانه‌های کلاهبرداری دانست و تأکید کرد: یا معامله را به صورت حضوری انجام دهید و پس از بررسی کالا و مدارک تسویه کنید. یا حتماً از قابلیت پرداخت امن خودِ پلتفرم استفاده کنید.

منبع: ایسنا