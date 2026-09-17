En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

آیفون ۱۸ در چین رکورد تاریخی زد

سونامی آیفون ۱۸ در چین رخ داد به گونه ای که ثبت ۷ میلیون پیش‌سفارش، بازار را غافلگیر کرد. این در حالی است که موجودی مدل‌های جدید در کمتر از یک دقیقه به پایان رسیده تا اپل با آمار 2 برابری نسبت به نسل قبل، رکوردها را جابه‌جا کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۵
| |
721 بازدید
پیش فروش آیفون

به گزارش تابناک؛ آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس ظاهراً شروع بسیار قدرتمندی در بازار چین داشته‌اند. طبق آمار جدید از سوی منابع چینی، پیش‌فروش این دو گوشی از شنبه آغاز و تنها در پلتفرم JD.com بیش از ۷ میلیون رزرو ثبت شد.

گزارش‌ها از تمام‌شدن موجودی اولیه‌ی برخی مدل‌ها در کمتر از یک دقیقه خبر می‌دهند. فروش آیفون‌های جدید در Tmall نیز قابل‌توجه بود و تا روز سه‌شنبه، حجم فروش آیفون ۱۸ پرو در فروشگاه تی‌مال به دو برابر نسل قبل رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد.

آیفون ۱۸ پرو مکس نیز در میان مدل‌های این خانواده بیشترین فروش را داشته و رنگ جدید زرشکی محبوب‌ترین گزینه اعلام شده است.

آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس به تراشه‌ی A۲۰ Pro مجهز شده‌اند و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی آن‌ها برای نخستین‌بار در آیفون دیافراگم متغیر دارد. هر دو مدل به نمایشگر پروموشن، دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی و تله‌فوتوی ۴۸ مگاپیکسلی مجهزند و نسخه‌ی پرو مکس بیشترین جهش عمر باتری در تاریخ آیفون را ارائه می‌دهد.
منبع: زومیت

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیش فروش آیفون آیفون آیفون 18 آیفون 18 پرومکس آیفون پرو مکس چین
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طراحی نهایی آیفون ۱۸ پرو مکس و آیفون فولد لو رفت! + عکس
قیمت آیفون ۱۸ پرو اعلام شد
دلیل سفر غول‌های آمریکایی به چین چه بود؟
قیمت آیفون فولد زودتر از موعد لو رفت
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۳ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۵ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qqD
tabnak.ir/005qqD