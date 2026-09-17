آیفون ۱۸ در چین رکورد تاریخی زد
به گزارش تابناک؛ آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس ظاهراً شروع بسیار قدرتمندی در بازار چین داشتهاند. طبق آمار جدید از سوی منابع چینی، پیشفروش این دو گوشی از شنبه آغاز و تنها در پلتفرم JD.com بیش از ۷ میلیون رزرو ثبت شد.
گزارشها از تمامشدن موجودی اولیهی برخی مدلها در کمتر از یک دقیقه خبر میدهند. فروش آیفونهای جدید در Tmall نیز قابلتوجه بود و تا روز سهشنبه، حجم فروش آیفون ۱۸ پرو در فروشگاه تیمال به دو برابر نسل قبل رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد.
آیفون ۱۸ پرو مکس نیز در میان مدلهای این خانواده بیشترین فروش را داشته و رنگ جدید زرشکی محبوبترین گزینه اعلام شده است.
آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس به تراشهی A۲۰ Pro مجهز شدهاند و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی آنها برای نخستینبار در آیفون دیافراگم متغیر دارد. هر دو مدل به نمایشگر پروموشن، دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی و تلهفوتوی ۴۸ مگاپیکسلی مجهزند و نسخهی پرو مکس بیشترین جهش عمر باتری در تاریخ آیفون را ارائه میدهد.
منبع: زومیت