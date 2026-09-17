عکس: معرفی برندگان جوایز عکاسی «مونو» ۲۰۲۶
جوایز عکاسی «مونو» (The Mono Awards) با بررسی بیش از ۳۰۰۰ اثر ارسالی از عکاسان استرالیا، نیوزیلند و سراسر جهان، برترین تصاویر سیاه و سفید سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد. در این دوره از رقابتها، کارلی گلداسمیت در بخش «مردم»، اندی زاکلی در بخش «مکانها» و بروک پایک در بخش «حیوانات» به عنوان برندگان نهایی برگزیده شدند.
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