En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۰
بازدید: ۳۳۸

عکس: معرفی برندگان جوایز عکاسی «مونو» ۲۰۲۶

جوایز عکاسی «مونو» (The Mono Awards) با بررسی بیش از ۳۰۰۰ اثر ارسالی از عکاسان استرالیا، نیوزیلند و سراسر جهان، برترین تصاویر سیاه و سفید سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد. در این دوره از رقابت‌ها، کارلی گلداسمیت در بخش «مردم»، اندی زاکلی در بخش «مکان‌ها» و بروک پایک در بخش «حیوانات» به عنوان برندگان نهایی برگزیده شدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکاسی مونو تصاویر سیاه و سفید معرفی برندگان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha