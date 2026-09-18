سفر عراقچی به چین برای ترمیم روابط لازم بود / مراقب «نعل و میخ» زدن چین باشیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به سفر عباس عراقچی به چین، بر ضرورت تقویت روابط راهبردی تهران و پکن تأکید کرد و گفت چین باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا در کنار ایران بایستد.

به گزارش تابناک، سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به چین در شرایطی انجام شد که روابط تهران و پکن تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین برخی انتظارات و گلایه‌های متقابل قرار دارد. این سفر از آن جهت اهمیت دارد که چین به‌عنوان یکی از شرکای راهبردی ایران، در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش قابل توجهی دارد و مواضع این کشور در قبال تحولات مرتبط با ایران و آمریکا مورد توجه تهران قرار گرفته است.

در همین زمینه، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، به بررسی ابعاد سفر وزیر امور خارجه به چین، وضعیت مناسبات دو کشور، انتظارات ایران از پکن و همچنین احتمال نقش‌آفرینی چین در مناقشه میان ایران و آمریکا پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روابط راهبردی تهران و پکن، معتقد است چین باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا موضع روشن‌تری اتخاذ کند و هرگونه نقش‌آفرینی میانجی‌گرانه پکن نیز باید با در نظر گرفتن جایگاه ایران به‌عنوان شریک راهبردی این کشور صورت گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی خود از سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به چین اظهار کرد: این سفر پیام‌های مختلفی هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی داشت.

وی افزود: بعد از سفر آقای دکتر پزشکیان و با توجه به اینکه ملاقات رسمی میان رؤسای جمهور دو کشور صورت نگرفت، به هر جهت فراز و نشیب‌هایی در صحنه بین‌المللی درباره روابط ایران و چین مطرح شد و این برداشت که روابط دو کشور به نوعی تحت تأثیر این مسائل قرار گرفته، تا حدودی صحت داشت.

چینی از برخی مسائل دلخور بود

مالکی ادامه داد: چین از ما انتظاراتی دارد و ما نیز از چین و روسیه انتظاراتی داریم. به نظر من، کشورهایی که در صحنه بین‌المللی در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند، باید این انتظارات متقابل را در نظر بگیرند. چینی‌ها از برخی مسائل دلخور بودند و ما نیز به نوعی از برخی مواضع آنها دلخور بودیم.

از چین و روسیه انتظار داشتیم در کنار ایران باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ما از چین و روسیه انتظار داشتیم و داریم که در شرایط منطقه‌ای کنونی در کنار جمهوری اسلامی ایران باشند. شرایط خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای غربی به گونه‌ای است که این کشورها باید در صحنه بین‌المللی در مقابل زیاده‌خواهی‌های سیاسی و نظامی آمریکا موضع خود را نشان دهند.

ایران با منزوی کردن آمریکا گام نخست را در موضوع ایستادگی برداشت

همان‌طور که ایران باید در کنار چین و روسیه باشد، چین و روسیه نیز باید در کنار ایران باشند. ایران با منزوی کردن آمریکا در میدان نبرد و همچنین در صحنه سیاسی و مذاکرات، گام نخست را برداشت و نشان داد که می‌توان در مقابل آمریکا ایستادگی کرد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که ایران باید در کنار چین و روسیه باشد، چین و روسیه نیز باید در کنار ایران باشند. ایران با منزوی کردن آمریکا در میدان نبرد و همچنین در صحنه سیاسی و مذاکرات، گام نخست را برداشت و نشان داد که می‌توان در مقابل آمریکا ایستادگی کرد.

ایستادگی ایران مقابل آمریکا به نفع چین و روسیه بود

مالکی افزود: نتیجه این اقدامات به نفع روسیه و چین نیز بود؛ چرا که منزوی شدن آمریکا در صحنه بین‌المللی و حتی شکست سیاسی و نظامی این کشور، به‌ویژه برای چین، منافع قابل توجهی به همراه داشت.

در صورت وقوع جنگ مجدد چین برای منافع خود باید در کنار ایران بایستد

وی تأکید کرد: بنابراین، در شرایط کنونی باید روسیه و چین در کنار جمهوری اسلامی ایران بایستند. حتی اگر جنگ مجددی آغاز شود، تعارف نداریم؛ منافع چین ایجاب می‌کند که در کنار ایران بایستد.

سفر عراقچی برای ترمیم روابط ایران و چین لازم بود

این نماینده مجلس درباره ارزیابی خود از سفر عراقچی به چین گفت: این سفر در واقع برای ترمیم برخی حرف و حدیث‌هایی بود که پس از سفر آقای پزشکیان و برگزار نشدن ملاقات رسمی میان رؤسای جمهور دو کشور مطرح شده بود.

مالکی ادامه داد: اینکه در دیپلماسی گاهی یک ملاقات انجام شود یا نشود، موضوعی است که معمولاً وجود دارد و نمی‌توان همه مسائل را بر اساس آن ارزیابی کرد. ممکن است طرف مقابل ملاقات ندهد یا ما ملاقات نداشته باشیم؛ این مسائل در دیپلماسی معمول است.

چین در صورت وقوع جنگ وارد ماجرا می‌شود؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار ایران از چین این است که در صورت وقوع جنگ وارد ماجرا شود یا اینکه پکن می‌تواند از مسیر دیپلماسی و میانجیگری نقش ایفا کند، گفت: چین باید خودش را مانند یک اژدهای خفته که از خواب بیدار شده در صحنه بین‌المللی نشان دهد و در کنار جمهوری اسلامی ایران در برابر شرارت‌های آمریکا در منطقه ایستادگی کند.

وی درباره احتمال میانجیگری چین میان ایران و آمریکا نیز اظهار کرد: اینکه چین بخواهد میانجیگری کند، موضوع دیگری است. حرکت چین در دنیای سیاست معمولاً لاکپشتی است و آن جسارتی که پاکستانی‌ها و مارشال عاصم از خود نشان می‌دهند، چینی‌ها نشان نمی‌دهند.

مالکی افزود: چین ممکن است در میانجیگری میان ایران و آمریکا بخواهد هم به میخ بزند و هم به نعل؛ این برای ما درست نیست و می‌تواند ما را دچار چالش کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، آمریکایی‌ها نیز اعتماد چندانی به چینی‌ها ندارند. آنها به پاکستانی‌ها اعتماد بیشتری دارند و ایران نیز باید در این زمینه به پاکستان اعتماد پیدا کند، اما درباره چین، هم آمریکایی‌ها و هم ما ملاحظاتی داریم.

میانجیگری چین بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایران به مصلحت نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: اعتقاد ما این است که باید بر اساس راهبردی که میان ایران و چین وجود دارد، اقدام شود. در مجموع، اگر چین بخواهد به‌عنوان میانجی وارد شود، باید ابتدا جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان شریک راهبردی خود جلب کند و پس از آن وارد چنین نقشی شود.

مالکی در پایان گفت: دستگاه دیپلماسی ما باید مراقب باشد که جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شریک راهبردی چین مورد توجه قرار گیرد.