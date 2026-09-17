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البرادعی: عقل جمعی اعراب از کار افتاده!

رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: «بازنگری جامع و صادقانه در وضعیت و واقعیت کنونی خود و توافق بر سر یک چشم‌انداز و راهبردی که همه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های عربی در آن مشارکت داشته باشند، امری اجتناب‌ناپذیر و فوری است.»
کد خبر: ۱۳۹۴۷۵۷
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رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به گزارش تابناک؛ سیاستمدار مصری و رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن انتقاد از «عقل جمعی اعراب»، بر لزوم بازنگری فوری و جامع در وضعیت جهان عرب و دستیابی به یک چشم‌انداز و راهبرد مشترک تأکید کرد.

محمد البرادعی گفت: «عقل جمعی اعراب در حال حاضر به‌دلیل اختلافات و شکاف‌ها در شرایط حساسی که نظام جهانی در ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در حال بازسازی است، تقریباً از کار افتاده است».

بازنگری فوری در وضعیت جهان عرب

بر اساس گزارش وبگاه خبری الحریة، البرادعی در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: «بازنگری جامع و صادقانه در وضعیت و واقعیت کنونی خود و توافق بر سر یک چشم‌انداز و راهبردی که همه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های عربی در آن مشارکت داشته باشند، امری اجتناب‌ناپذیر و فوری است.»
 
وی در ادامه هشدار داد: پیش از آنکه با نظام جدیدی مواجه شویم که بیش از پیش حقوق و منافع ما را پایمال کند، باید این بازنگری و توافق صورت بگیرد.

البرادی همچنین تصریح کرد نشانه‌های شکل‌گیری این نظام جدید از هم‌اکنون آشکار شده است.

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رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی البرادعی اعراب جهان عرب
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