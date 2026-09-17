وزارت امور خارجه ضمن مردود دانستن ادعا‌ها و اتهام‌های مطروحه علیه ایران، اقدام دولت سوئد در ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را کاملا ناموجه دانسته و آن را محکوم می‌کند. این اقدام دولت سوئد بدون تردید ناشی از اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و تلاشی در جهت اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به شمار می‌آید.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای، ضمن مردود دانستن ادعای بی‌اساس دولت سوئد درباره جمهوری اسلامی ایران، اقدام وزارت امور خارجه این کشور در ممانعت از ادامه فعالیت یکی از دیپلمات‌های ایرانی شاغل در سفارت ایران در سوئد را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: « دولت سوئد در یک اقدام ناموجه و خلاف موازین حقوق بین‌الملل، یکی از دیپلمات‌های شاغل در سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم را بدون هیچ دلیل موجهی ملزم به ترک خاک سوئد کرده است. همزمان دولت سوئد اتهام‌های بی‌اساسی مبنی بر دخالت ایران در امور امنیتی این کشور مطرح کرده است.

وزارت امور خارجه ضمن مردود دانستن ادعاها و اتهام‌های مطروحه علیه ایران، اقدام دولت سوئد در ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را کاملا ناموجه دانسته و آن را محکوم می‌کند. این اقدام دولت سوئد بدون تردید ناشی از اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و تلاشی در جهت اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به شمار می‌آید.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری تکالیف دولت سوئد وفق حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ یادآور می‌شود که اقدام ناموجه دولت سوئد در اخلال در ایفای وظایف سفارت، موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم را جهت صیانت از حقوق و منافع ملی خود، از جمله از طریق عمل متقابل، اتخاذ می‌کند.

بر همین اساس، امروز صبح پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ سفیر سوئد توسط علیرضا یوسفی مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست‌های مخرب سوئد راجع به ایران، خصوصا لفاظی‌های سخیف درباره ایران و میزبانی عناصر و گروه‌های تروریستی ضد ایرانی، به وی منعکس شد.



در این نشست احضار، ضمن رد ادعاهای بی‌اساس سوئد علیه ایران، از جمله اقدام این کشور در جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از دیپلمات‌های ایرانی شاغل در سفارت ایران در استکهلم، به سفیر ابلاغ شد که یکی از دیپلمات‌های این کشور در تهران بنا به دلایلی روشن که برای سفیر تشریح شد باید ظرف ۴۸ ساعت ایران را ترک کند.

