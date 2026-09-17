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کد خبر: ۱۳۹۴۷۵۴
بازدید: ۲

عکس: بازسازیِ مرکز هنریِ جان اف کندی، گروگانِ نام ترامپ

در پی حکم دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن افزودن نام دونالد ترامپ به ساختمان «کندی سنتر»، هیئت‌مدیره این مجموعه در واکنشی تلافی‌جویانه، دستور تعطیلی ۲ ساله ساختمان اصلی را صادر کرد. با آغاز حصارکشی اطراف این مرکز فرهنگی، مدیران آن اعلام کرده‌اند تا زمانی که اجازه نصب نام ترامپ صادر نشود، پروژه نوسازی متوقف باقی خواهد ماند. (در حال حاضر، ساختمان اصلی به دلیل این بن‌بست سیاسی-حقوقی تعطیل و دور آن حصارکشی شده است.)

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مرکز هنریِ جان اف کندی دادگاه فدرال ترامپ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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