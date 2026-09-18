تعرفه ۴ درصدی خودرو برقی یا شوخی با مردم!/ آمارهایی که وزیر صمت دوست ندارد منتشر شود!
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد اعلام کرد: سقف تعرفه گمرکی برای خودروهای برقی بر اساس قانون چهار درصد تعیین شده که هماکنون این تعرفه در جدول مربوطه لحاظ میشود و در حال اجراست.
اظهارات اتابک درحالی مطرح شد که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ حقوق ورودی خودروها برای خودروهای برقی ۴ درصد ، پلاگین هیبرید ۱۵ درصد، هیبرید ۴۰ درصد ، بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۴۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۷۰ درصد ، بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد ، بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
وزیر صمت درحالی از «سقف تعرفه ۴ درصدی» برای خودروهای برقی میگوید و آن را «در حال اجرا» معرفی میکند که این اظهارات با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد.
تعرفه ۴ درصدی فقط برای «واردات تجاری» خودروهای برقی درحالی اعمال میشود که ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودروی برقی، مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی هستند و این یعنی فاصله ۲۵ برابری بین دو رویه واردات.
ازسویی دیگر، هزینه تمامشده واقعی خودروهای برقی، صرفاً با ۴ درصد تعرفه محاسبه نمیشود؛ بلکه ارزش پایه ارز برمبنای یورو محاسبه می شود ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و سود واردکننده همه بر قیمت نهایی نیز اضافه می شود .
۴ درصد روی کاغذ، چند برابر روی قیمت!
البته یوروی مبنای محاسبه در بودجه ۱۴۰۵ نیز از حدود ۷۲ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است و این یعنی حتی با تعرفه ثابت ۴ درصد، قیمت خودروی برقی وارداتی بهخاطر رشد نرخ ارز مبنا، عملاً چند ده درصد گرانتر شده است.
ازسویی دیگر، وزیر صمت فقط به «تعرفه گمرکی» اشاره میکند و از موانع غیرتعرفهای که واردات خودروی برقی را محدود کرده، حرفی نمی زند برای مثال مشکل زیرساخت شارژ و اینکه کشور فاقد زیرساخت مناسب ایستگاههای شارژ است و یا اینکه واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات با محدودیتهای جدی مواجه هستندهمچنین با توجه به ناترازی جدی برق در کشور، افزایش خودروهای برقی فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکند دراین اظهارات به آن اشاره نشده است.
بنابراین حتی با تعرفه ۴ درصد، بهدلیل نرخ ارز بالا و سایر عوارض، خودروی برقی وارداتی در ایران عملاً بسیار گرانتر از توان خرید مردم است و به یک کالای لوکس برای اقلیت خاص تبدیل شده است.
اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح میشود که در آمارهای مختلف، نرخهای متفاوتی برای تعرفه خودروهای برقی ذکر شده است برای مثال در اظهارات چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شد تعرفه خودروی برقی به صفر درصد رسیده است این درحالی است که وزیر صمت حالا از «چهار درصد» بهعنوان نرخ سقف یاد میکند.
این تناقض و تغییر آمار، عدم شفافیت و بی ثباتی در سیاستگذاری وزارت صمت را نشان می دهد و اعتماد عمومی به اظهارات مسئولان را خدشهدار میکند.
سوالی که مطرح میشود این است که اگر هدف دولت حمایت از خودروی پاک است، چرا خودروی هیبریدی که نیمهپاک است با تعرفه ۴۰ درصدی وارد میشود و نه ۱۵ درصد؟