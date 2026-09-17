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جشنواره فرهنگی «کویر تا عرش» فرصتی برای معرفی تاریخِ خاص نائین/ از معماری خشتی تا زیست در کویر!

جشنواره فرهنگی و گردشگری «خشت تا فرش، کویر تا عرش» رویدادی است که با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این شهر با اجراهای مختلف در بخش‌هایی با موضوع هنرهای سنتی نائین در جوار نارین‌قلعه همراه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۵۲
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«کویر تا عرش» فرصتی برای معرفی تاریخِ خاص نائین/ از معماری خشتی تا زیست در کویر!
 

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، شهر نائین در استان اصفهان پنجشنبه ۲۶ شهریور میزبان جشنواره‌ای فرهنگی و گردشگری با عنوان «خشت تا فرش، کویر تا عرش» است. این رویداد از ساعت ۱۹ در محدوده پایین‌دست نارین‌قلعه برگزار می‌شود و قرار است بخش‌هایی از ظرفیت‌های تاریخی، هنری و گردشگری این شهر را در قالب یک برنامه شهری معرفی کند.

تمرکز اصلی این جشنواره بر معرفی هویت تاریخی و فرهنگی شهر و ایجاد فضایی برای حضور شهروندان و گردشگران عنوان شده است. نائین به‌دلیل برخورداری از مجموعه‌ای از بناهای تاریخی، معماری خشتی و پیشینه صنایع‌دستی، از شهرهای شناخته‌شده استان اصفهان در حوزه گردشگری فرهنگی به شمار می‌رود.

یکی از محورهای این رویداد، توجه به معماری و بافت تاریخی نائین است. نارین‌قلعه به عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی شهر، محل برگزاری این برنامه انتخاب شده است؛ انتخابی که برگزارکنندگان آن را فرصتی برای پیوند دادن یک رویداد شهری با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری نائین می‌دانند.

موسیقی زنده و اجرای برنامه‌های طنز، از دیگر برنامه‌های این رویداد است. برگزاری این برنامه‌ها در فضای باز و در مجاورت یک بنای تاریخی، بخش سرگرمی جشنواره را در کنار برنامه‌های فرهنگی آن شکل خواهد داد.

معرفی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی نائین نیز یکی دیگر از بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است. در این میان، عبابافی نائین جایگاه ویژه‌ای دارد. این هنر سنتی که سابقه‌ای طولانی در منطقه دارد، از جمله صنایع‌دستی مرتبط با هویت فرهنگی و اقتصادی نایین محسوب می‌شود و قرار است در جریان جشنواره به مخاطبان معرفی شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هنرمندان هنرهای تجسمی استان اصفهان نیز در این جشنواره حضور دارند و آثاری با الهام از معماری، فرهنگ و ویژگی‌های شهری نایین ارائه می‌کنند. اجرای زنده آثار هنری در فضای جشنواره، بخش دیگری از برنامه‌ای است که برگزارکنندگان برای ارتباط مستقیم مخاطبان با هنرهای تجسمی در نظر گرفته‌اند.

در کنار این برنامه‌ها، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری نائین نیز در دستور کار قرار دارد. راهنمایان و فعالان حوزه گردشگری در جریان این رویداد درباره بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر اطلاعاتی ارائه خواهند کرد. هدف از این بخش، آشنایی بیشتر مخاطبان با مجموعه ظرفیت‌هایی است که در کنار بافت تاریخی و صنایع‌دستی، می‌تواند در جذب گردشگران به نائین نقش داشته باشد.

جشنواره فرهنگی «کویر تا عرش» فرصتی برای معرفی تاریخِ خاص نائین/ از معماری خشتی تا زیست در کویر!

عنوان «خشت تا فرش، کویر تا عرش» نیز به دو وجه مهم هویت فرهنگی نائین اشاره دارد؛ از یک سو معماری خشتی و زیست در اقلیم کویری و از سوی دیگر هنرهای سنتی و نساجی که بخشی از پیشینه فرهنگی این شهر را شکل داده‌اند. برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند این دو وجه را در کنار برنامه‌های موسیقی، سرگرمی و هنرهای تجسمی در یک رویداد شهری گرد هم آورند.

 

نایین در سال‌های اخیر در کنار جاذبه‌هایی مانند نارین‌قلعه، مسجد جامع، بازار تاریخی و بافت سنتی، به واسطه صنایع‌دستی و هنرهای بومی نیز مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. برگزاری رویدادهای فرهنگی در چنین فضاهایی می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی همزمان میراث تاریخی و ظرفیت‌های معاصر شهر باشد.

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کویر جشنواره فرهنگی نارین قلعه میراث فرهنگی اصفهان
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