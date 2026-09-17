مسعود بهنود روزنامه‌نگار قدیمی و سرشناس که در دو جنگ دوازده روزه و رمضان سمت ایران ایستاد و حمله به کشور را محکوم کرده بود، خبر داد تا پیش از نوروز به ایران بازمی‌گردد.

به گزارش تابناک؛ مسعود بهنود، روزنامه‌نگار قدیمی و سرشناس که در دو جنگ دوازده روزه و رمضان سمت ایران ایستاد و حمله به کشور را محکوم کرده بود، خبر داد تا پیش از نوروز به ایران بازمی‌گردد.

آقای بهنود ضمن حمایت از نظامیان، گفته بود: این مردان باغیرت اعم از سپاهیان و ارتشی‌ها، این مردان دلیر بیش از انتظار جهانیان ظاهر شدند. به همین جهت باید همیشه از آنها یاد کنیم.

این روزنامه‌نگار قدیمی که مورد طعن و توهین سلطنت‌طلبان قرار گرفته، در ایام حمله به ایران ضمن انتقاد از جریان سلطنت‌طلب که مشوق حمله آمریکا و اسراییل به ایران بودند، گفته بود: جمهوری اسلامی ریشه‌دارتر از آن است که با شعار یا حمله خارجی براندازی شود.

بازگشت ایرانیان معقول و وطن‌پرست به کشور را باید به فال نیک گرفت و حامی این سیاست بود. امید است این روند ادامه داشته باشد و روزنامه‌نگاران و چهره‌های ملی و میهنی به کشور بازگرداند.

منبع: باشگاه روزنامه‌نگاران