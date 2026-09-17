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مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد

مسعود بهنود روزنامه‌نگار قدیمی و سرشناس که در دو جنگ دوازده روزه و رمضان سمت ایران ایستاد و حمله به کشور را محکوم کرده بود، خبر داد تا پیش از نوروز به ایران بازمی‌گردد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۵۰
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2001 بازدید
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۷
مسعود بهنود

به گزارش تابناک؛ مسعود بهنود، روزنامه‌نگار قدیمی و سرشناس که در دو جنگ دوازده روزه و رمضان سمت ایران ایستاد و حمله به کشور را محکوم کرده بود، خبر داد تا پیش از نوروز به ایران بازمی‌گردد.

آقای بهنود ضمن حمایت از نظامیان، گفته بود: این مردان باغیرت اعم از سپاهیان و ارتشی‌ها، این مردان دلیر بیش از انتظار جهانیان ظاهر شدند. به همین جهت باید همیشه از آنها یاد کنیم.

این روزنامه‌نگار قدیمی که مورد طعن و توهین سلطنت‌طلبان قرار گرفته، در ایام حمله به ایران ضمن انتقاد از جریان سلطنت‌طلب که مشوق حمله آمریکا و اسراییل به ایران بودند، گفته بود: جمهوری اسلامی ریشه‌دارتر از آن است که با شعار یا حمله خارجی براندازی شود.

بازگشت ایرانیان معقول و وطن‌پرست به کشور را باید به فال نیک گرفت و حامی این سیاست بود. امید است این روند ادامه داشته باشد و روزنامه‌نگاران و چهره‌های ملی و میهنی به کشور بازگرداند.
منبع: باشگاه روزنامه‌نگاران

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مسعود بهنود روزنامه‌نگار قدیمی برگشت به ایران حمایت از ایران حمله آمریکا به ایران سلطنت طلبان توهین بازگشت ایرانیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
7
18
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
به آغوش وطن خوش آمدید
همه شما فرزندان ایران زمین هستید.
همه بیائید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
8
12
پاسخ
خوش آمد. او هم ایرانی است و پای ایران ایستاده است و این امتحان را پس داده است. کج سلیقگی نکنند خیلی ها بر می گردند و به تنوع نگاه ها افزوده می شود.
تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
1
12
پاسخ
منتظر مقاله کیهان و شریعتمداری باشید؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
آقای مخالفم
با خودش هم مخالف است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
1
0
پاسخ
چه بگم والا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
1
3
پاسخ
درود بر هم وطنان قدیمی و ایران دوست . پاینده باشيد
واقعا عالیه .
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