تهران، فردا میزبان جان فدایان ایران

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس، از برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران در روز جمعه ۲۷ شهریور (فردا) خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ اعلام کرد: در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس بر ان شدیم که با توجه به پویش با عظمت و ملی جان فدا، یکی از بزرگترین رزمایش‌ها و اجتماعات بزرگ مردمی را تحت عنوان رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران را برگزار کنیم. این رزمایش روز جمعه ۲۷ شهریور برگزار می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه قطعاً روز جمعه جهانیان یکبار دیگر شاهد خروش و عظمت شکوه ملت ایران خواهند بود، عنوان کرد: از زمان آغاز اطلاع‌رسانی درباره این رزمایش در هفته گذشته تاکنون، با استقبال کم نظیری مواجه شدیم. امروز ثبت‌نام و سازماندهی مردم جان فدا از مرز ۴۰۰ هزار نفر در تهران عبور کرده و پیش‌بینی می‌کنیم که این عدد از ۵۰۰ هزار نفر عبور کند.

سردار حسن‌زاده تصریح کرد: این رزمایش فقط مربوط به نیروهای جان فدا و نیروهای بسیجی جان فدای سازماندهی شده نیست بلکه اجتماع بزرگ آحاد ملت ایران در پایتخت است؛ بنابراین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین، همه مردم در اجتماع با سلاح پرچم و شعار مقاومت و ایستادگی حضور پیدا می‌کنند. این رویداد از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و رژه حماسی نیروهای جان فدا از میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگ‌راه نواب به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود. مردم عزیز از ۸ صبح تا ساعت ۱۷ می‌توانند در این اجتماعات حضور یابند.

وی با اشاره به ثبت‌نام اقشار مختلف برای حضور در رزمایش جان فدا تصریح کرد: یکی از جلوه‌های این رزمایش و اجتماع بزرگ، تحکیم بخشیدن به اتحاد مقدس است؛ به کوری چشم دشمنان، ملت ما این وحدت مقدس را تا نابودی و شکست قطعی دشمنان ادامه خواهند داد. دنیا باید بداند که ملت ایران تا انتقام رهبر شهید و تمام شهدا را نگیرد و دشمن را از این اقدام نابخردانه و جنایتکارانه خودش نگیرد، از پا نمی‌نشیند و یکی از نمادهای برجسته خون‌خواهی در روز ۲۷ شهریورماه رقم خواهد خورد.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از این نشست خبری، با بیان اینکه «بالغ بر یک سال است که دشمن آمریکایی و صهیونیستی جنگ را به ایران و جبهه مقاومت تحمیل کرده است»، عنوان کرد: آنچه امروز جهانیان مشاهده می‌کنند، شکست قطعی و تمام‌عیار آمریکا و صهیونیست‌ها در رسیدن به اهداف‌شان است و آنها به هیچ‌کدام از اهدافی که اعلام کرده بودند، نرسیدند و هیچ پاسخی درباره سؤالاتی که از آنها درباره تحقق اهداف‌شان مطرح می‌شود، ندارند.

وی ادامه داد: تمام اهدافی که آنها به دنبال آن بودند، امروز به مؤلفه‌های قدرت ملی ایران بدل شده و نظام جمهوری اسلامی منسجم‌تر از هر زمان دیگری ایستاده است. امروز به‌درستی همه اعلام می‌کنند آمریکا با تصمیم نابخردانه و حمله به ایران، نقاط ضعف خود را نشان داده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: امروز جایگاه ولایت فقیه در اوج خود قرار دارد و جهان را متحیر کرده است. ملت ایران با حضور مقتدرانه ۲۰۰ شبه خود، مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی ایران و پشتیبانی از نیروهای مسلح را رقم زده‌اند.

سردار حسن‌زاده عنوان کرد: ما تا آخرین قطره خون در مقابل این متجاوزان خواهیم ایستاد و پاسدار ایران قوی خواهیم بود. دشمن قصد داشت انسجام و وحدت را تضعیف کند، اما مردم و مسئولان با درک صحیح از موقعیتی که در آن قرار داریم، در حال تقویت این مؤلفه‌ها هستند.

منبع: ایسنا