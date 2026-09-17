عکس: اندونزی در محاصره شدیدترین آتش‌سوزی‌های دهه اخیر

پدیده اقلیمی «سوپر ال‌نینو» با دامن زدن به گرمای بی‌سابقه و خشکسالی‌های شدید، اندونزی را با فاجعه‌بارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در یک دهه گذشته روبرو کرده است. این بحران که تاکنون زندگی بیش از ۱۲.۵ میلیون نفر را با دود سمی و آلودگی شدید هوا مختل کرده، علاوه بر تعطیلی مدارس و اخلال در پروازها، موجب بروز وضعیت اضطراری سلامت و افزایش چشمگیر مشکلات تنفسی در میان ساکنان جزایر سوماترا و بورنئو شده است؛ شرایطی که دولت را وادار به بسیج گسترده امکانات هوایی و تلاش‌های فوری برای بارورسازی ابرها کرده است.